Beşiktaş formasıyla 4 maça ilk 11'de başlayan Sırp golcü Dusan Vlahovic Trabzonspor maçında gol atamadı ve seriyi devam ettiremedi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran Sırp golcü, Trabzonspor önünde seriyi sürdüremedi.
Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, gol serisini Trabzon deplasmanında sonlandırdı.
İlk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Çorum mücadelesinde hat-trick yapan Sırp golcü, sonrasında 11'de çıktığı Fenerbahçe, Amed ve Kocaeli maçlarında da gol atmıştı. Ligde toplam 6 golü bulunan Dusan Vlahovic, 11'de çıktığı dünkü mücadelede bordo-mavili savunmayı ve Onana'yı aşamadı.
Beşiktaş'ın hücum bölgesinde çok güvendiği Vlahovic dün etkisizdi.
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Dusan Vlahovic'in gol serisi Trabzon'da son buldu
Beşiktaş formasıyla 4 maça ilk 11'de başlayan Sırp golcü Dusan Vlahovic Trabzonspor maçında gol atamadı ve seriyi devam ettiremedi.
Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran Sırp golcü, Trabzonspor önünde seriyi sürdüremedi.
Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, gol serisini Trabzon deplasmanında sonlandırdı.
İlk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Çorum mücadelesinde hat-trick yapan Sırp golcü, sonrasında 11'de çıktığı Fenerbahçe, Amed ve Kocaeli maçlarında da gol atmıştı. Ligde toplam 6 golü bulunan Dusan Vlahovic, 11'de çıktığı dünkü mücadelede bordo-mavili savunmayı ve Onana'yı aşamadı.
Beşiktaş'ın hücum bölgesinde çok güvendiği Vlahovic dün etkisizdi.
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