Beşiktaş Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’e rövanşta 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, iki maç sonunda 3-1’lik toplam skor üstünlüğüyle UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi. Beşiktaş’ın Avrupa’daki yolculuğunda sıradaki rakipleri lig aşaması fikstürüyle netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 22:05
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 22:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma Litvanya’daki Dariaus ir Gireno Stadı’nda oynandı. İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano’nun yönettiği mücadelede ilk yarıda gol çıkmadı.
Kauno Zalgiris golü 64. dakikada buldu
İlk yarının önemli pozisyonlarından biri 16. dakikada yaşandı. Debeljuh, Beşiktaş ceza sahasına girerek kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top dışarı çıktı.
Beşiktaş ise 32. dakikada gole yaklaştı. İlhan Fakılı’nın sol kanattan yaptığı ortada top uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve ilk 45 dakika 0-0 tamamlandı.
Ev sahibi ekip aradığı golü 64. dakikada Renan Oliveira ile buldu. Savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Oliveira, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla Kauno Zalgiris’i 1-0 öne geçirdi.
İlk maçtaki avantaj turu getirdi
Beşiktaş, kalan bölümde skoru değiştiremedi ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanştaki yenilgiye rağmen toplam skorda rakibine 3-1 üstünlük sağladı.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu geçerek 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi kadrosu
Beşiktaş karşılaşmaya Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı ve Vlahovic ilk 11’iyle başladı.
İkinci yarıda Semih Kılıçsoy, Rashica, Oh, Ahmet Sami Bircan ve Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. Kauno Zalgiris’in karşılaşmadaki tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti.
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Beşiktaş Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’e rövanşta 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, iki maç sonunda 3-1’lik toplam skor üstünlüğüyle UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi. Beşiktaş’ın Avrupa’daki yolculuğunda sıradaki rakipleri lig aşaması fikstürüyle netleşecek.
Karşılaşma Litvanya’daki Dariaus ir Gireno Stadı’nda oynandı. İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano’nun yönettiği mücadelede ilk yarıda gol çıkmadı.
Kauno Zalgiris golü 64. dakikada buldu
İlk yarının önemli pozisyonlarından biri 16. dakikada yaşandı. Debeljuh, Beşiktaş ceza sahasına girerek kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top dışarı çıktı.
Beşiktaş ise 32. dakikada gole yaklaştı. İlhan Fakılı’nın sol kanattan yaptığı ortada top uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve ilk 45 dakika 0-0 tamamlandı.
Ev sahibi ekip aradığı golü 64. dakikada Renan Oliveira ile buldu. Savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Oliveira, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla Kauno Zalgiris’i 1-0 öne geçirdi.
İlk maçtaki avantaj turu getirdi
Beşiktaş, kalan bölümde skoru değiştiremedi ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanştaki yenilgiye rağmen toplam skorda rakibine 3-1 üstünlük sağladı.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu geçerek 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi kadrosu
Beşiktaş karşılaşmaya Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı ve Vlahovic ilk 11’iyle başladı.
İkinci yarıda Semih Kılıçsoy, Rashica, Oh, Ahmet Sami Bircan ve Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. Kauno Zalgiris’in karşılaşmadaki tek golünü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti.
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