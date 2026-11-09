Arda Turan: Bitiricilik aşamalarında kalite eksikliğimiz vardı

Ukrayna Premier Ligi 12. hafta maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:47
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 14:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ukrayna Premier Ligi 12. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da oynadığı karşılaşmada Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarı dinamik bir mücadeleye sahne oldu. Shakhtar maça daha aktif başladı ve birkaç gol fırsatı yarattı.
Maçın ikinci yarısı Shahkthar'dan Vinicius Tobias'ın kırmızı kart görmesiyle başladı. Köşe vuruşu öncesi yaşanan tartışmada Brezilyalı oyuncu Vladyslav Dubinchak'a eliyle müdahale etti ve Dmytro Panchyshyn başlangıçta sarı kartla yetinse de sonrasında VAR'dan çağrıldı. İncelemenin kararını değiştirerek oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı. Aynı zamanda Dubinchak da provokasyon nedeniyle uyarı aldı. Maçın geri kalan süresinde Kiev, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun olarak üstünlük kursa da, skor bulamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
ARDA TURAN'IN SÖZLERİ
Karşılaşmanın ardından Shakhthar Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarına rağmen takımının sahaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyleyen Turan şöyle konuştu:
"Bence maça iyi başladık: oyunu kontrol ettik ve topa çoğunlukla sahip olduk. İlk yarıda, rakibimizin net bir gol fırsatı yaratmasına izin verdiğimiz tek bir anı hatırlıyorum. Saldırı oyunumuza gelince, bitiricilik aşamalarında kalite eksikliğimiz vardı. Ancak genel olarak, özellikle ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldığımızı düşünürsek, bu maçı nasıl yönettiğimizden çok memnunum."
"Takımın soğukkanlılığını koruyup oyununa devam etmesinden ve kırmızı kartın bizi etkilememesinden memnunum. Bugün, bunun iki puan kaybı değil, kazanılmış bir puan olduğuna inanıyorum ki bu da bizim için çok önemli. 30 günde dokuz maç her zaman stresli, kolay değil ve bu süreçte bir noktada yüzde 100 konsantrasyonumuzu kaybetmiş olabilirdik. Bunu başarısızlıklarımız için bir bahane olarak kullanmak istemiyorum, ancak durumu değerlendirmek istiyorum."
"Aynı zamanda, katıldığımız üç turnuvanın hepsinde de oldukça rekabetçi bir konumdayız ve tüm müsabakalarda olumlu bir sonuç elde etme şansımız oldukça yüksek. Bu nedenle, en önemli şey, uluslararası aradan sonra yenilenmiş bir enerjiyle geri dönmek ve prensiplerimizden ödün vermeden futbol oynamaya devam etmektir."
KIRMIZI KART İÇİN YANIT
Vinicius Tobias'ın kırmızı kart görmesi hakkında konuşan Turan 'Tepkisini nasıl açıklarsınız? Tahriklere mi kapıldı? Onunla konuştunuz mu?' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bence bugün, duygularını tam olarak kontrol edemediği ve tahrike verdiği tepkiyi dizginleyemediği anlardan biriydi. Henüz onunla bu konuda konuşmadım, çünkü eminim ki oyundan atılması onu çok üzmüştür, bu yüzden şimdi onunla konuşmamın uygun olacağını düşünmüyorum. Ancak, Tobias'ın desteğinin bizim için şüphesiz çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum: o, takımımızın ayrılmaz bir parçası. Ve biz de programımıza ve futbol vizyonumuza göre ilerlemeye devam ediyoruz. Böylesine yoğun bir programda -vurguladığım gibi, 29 takvim gününde dokuz maç- duyguları tam olarak kontrol etmenin bazen zor olabileceğini bir ölçüde kabul ediyoruz."
"MUTSUZUM, KONUŞACAĞIM"
Son olarak oyuncularına sitem eden Turan, takımının maçın bitiş düdüğüyle soyunma odasına gitmesini şu sözlerle eleştirdi:
"Oyuncularımın davranışlarından aslında çok memnunum. Maçtan sonra takımın yarısının içeri gidip yarısının dışarıda kalmasından memnun değilim. Zaten milli aralardan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Takım 10 kişi, derbide bu kadar mücadele ettikten sonra bunu hissetmeli. Anlıyorum, seyirci çok yok. Bazen maçı hissedemiyorsunuz ama bu mücadelenin karşılığı birbirimize sarılmak olmalı. Birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir şey kazanamayız. Futbolda aile olmak, takım olmak, düelloları kazanmak... İçinizdeki alev her şeyden daha önemli. Çünkü artık dünyada her şey ortada. Herkes bazı çözümleri, taktikleri kullanıyor. Bu farkı hissiyatla, duyguyla yaparsak hiç önemli değil. Avrupa'da benim kadar oyuncu kullanan kaç tane hoca var? Onu merak ediyorum. Oyuncularımın bu davranışından mutsuzum. Onlarla bunu konuşacağım."
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Arda Turan: Bitiricilik aşamalarında kalite eksikliğimiz vardı
Ukrayna Premier Ligi 12. hafta maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Premier Ligi 12. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da oynadığı karşılaşmada Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarı dinamik bir mücadeleye sahne oldu. Shakhtar maça daha aktif başladı ve birkaç gol fırsatı yarattı.
Maçın ikinci yarısı Shahkthar'dan Vinicius Tobias'ın kırmızı kart görmesiyle başladı. Köşe vuruşu öncesi yaşanan tartışmada Brezilyalı oyuncu Vladyslav Dubinchak'a eliyle müdahale etti ve Dmytro Panchyshyn başlangıçta sarı kartla yetinse de sonrasında VAR'dan çağrıldı. İncelemenin kararını değiştirerek oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı. Aynı zamanda Dubinchak da provokasyon nedeniyle uyarı aldı. Maçın geri kalan süresinde Kiev, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun olarak üstünlük kursa da, skor bulamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
ARDA TURAN'IN SÖZLERİ
Karşılaşmanın ardından Shakhthar Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarına rağmen takımının sahaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyleyen Turan şöyle konuştu:
"Bence maça iyi başladık: oyunu kontrol ettik ve topa çoğunlukla sahip olduk. İlk yarıda, rakibimizin net bir gol fırsatı yaratmasına izin verdiğimiz tek bir anı hatırlıyorum. Saldırı oyunumuza gelince, bitiricilik aşamalarında kalite eksikliğimiz vardı. Ancak genel olarak, özellikle ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldığımızı düşünürsek, bu maçı nasıl yönettiğimizden çok memnunum."
"Takımın soğukkanlılığını koruyup oyununa devam etmesinden ve kırmızı kartın bizi etkilememesinden memnunum. Bugün, bunun iki puan kaybı değil, kazanılmış bir puan olduğuna inanıyorum ki bu da bizim için çok önemli. 30 günde dokuz maç her zaman stresli, kolay değil ve bu süreçte bir noktada yüzde 100 konsantrasyonumuzu kaybetmiş olabilirdik. Bunu başarısızlıklarımız için bir bahane olarak kullanmak istemiyorum, ancak durumu değerlendirmek istiyorum."
"Aynı zamanda, katıldığımız üç turnuvanın hepsinde de oldukça rekabetçi bir konumdayız ve tüm müsabakalarda olumlu bir sonuç elde etme şansımız oldukça yüksek. Bu nedenle, en önemli şey, uluslararası aradan sonra yenilenmiş bir enerjiyle geri dönmek ve prensiplerimizden ödün vermeden futbol oynamaya devam etmektir."
KIRMIZI KART İÇİN YANIT
Vinicius Tobias'ın kırmızı kart görmesi hakkında konuşan Turan 'Tepkisini nasıl açıklarsınız? Tahriklere mi kapıldı? Onunla konuştunuz mu?' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bence bugün, duygularını tam olarak kontrol edemediği ve tahrike verdiği tepkiyi dizginleyemediği anlardan biriydi. Henüz onunla bu konuda konuşmadım, çünkü eminim ki oyundan atılması onu çok üzmüştür, bu yüzden şimdi onunla konuşmamın uygun olacağını düşünmüyorum. Ancak, Tobias'ın desteğinin bizim için şüphesiz çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum: o, takımımızın ayrılmaz bir parçası. Ve biz de programımıza ve futbol vizyonumuza göre ilerlemeye devam ediyoruz. Böylesine yoğun bir programda -vurguladığım gibi, 29 takvim gününde dokuz maç- duyguları tam olarak kontrol etmenin bazen zor olabileceğini bir ölçüde kabul ediyoruz."
"MUTSUZUM, KONUŞACAĞIM"
Son olarak oyuncularına sitem eden Turan, takımının maçın bitiş düdüğüyle soyunma odasına gitmesini şu sözlerle eleştirdi:
"Oyuncularımın davranışlarından aslında çok memnunum. Maçtan sonra takımın yarısının içeri gidip yarısının dışarıda kalmasından memnun değilim. Zaten milli aralardan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Takım 10 kişi, derbide bu kadar mücadele ettikten sonra bunu hissetmeli. Anlıyorum, seyirci çok yok. Bazen maçı hissedemiyorsunuz ama bu mücadelenin karşılığı birbirimize sarılmak olmalı. Birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir şey kazanamayız. Futbolda aile olmak, takım olmak, düelloları kazanmak... İçinizdeki alev her şeyden daha önemli. Çünkü artık dünyada her şey ortada. Herkes bazı çözümleri, taktikleri kullanıyor. Bu farkı hissiyatla, duyguyla yaparsak hiç önemli değil. Avrupa'da benim kadar oyuncu kullanan kaç tane hoca var? Onu merak ediyorum. Oyuncularımın bu davranışından mutsuzum. Onlarla bunu konuşacağım."
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