Alman basını duyurdu! İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi
Alman basını duyurdu! İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi
İtalyan ekibi Bologna'daki macerası kısa süren 41 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor. işte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 10:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Domenico Tedesco yeni sezona Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı.
4 MAÇ SONRA YOLLAR AYRILDI
41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplamasının ardından görevinden ayrıldı. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.
ALMANYA YOLCUSU
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.
Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Alman basını duyurdu! İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi
İtalyan ekibi Bologna'daki macerası kısa süren 41 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor. işte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Domenico Tedesco yeni sezona Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı.
4 MAÇ SONRA YOLLAR AYRILDI
41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplamasının ardından görevinden ayrıldı. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.
ALMANYA YOLCUSU
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.
Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.
Çok Okunanlar