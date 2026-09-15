YENİ Parti isim krizini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
YENİ Parti isim krizini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
YENİ Parti, Yenilik Partisi ile yaşanan isim benzerliği tartışmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen isim değişikliği tebligatını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Parti yönetimi, isim konusunda atılacak sonraki adım için Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesini bekleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:31
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Parti kurmayları, YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu kapsamında “iltibas” olarak değerlendirilemeyeceği görüşünü savundu.
Yönetim ayrıca iki siyasi partinin kullandığı kısaltmaların birbirinden farklı olduğunu belirtti. İsim değişikliği konusunda nihai bir adım atılmadan önce Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin takip edileceği aktarıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat göndermişti
İsim tartışması, Yenilik Partisi’nin benzerlik gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından gündeme geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, süreç kapsamında YENİ Parti’ye adını değiştirmesi yönünde tebligat gönderdi.
YENİ Parti ise söz konusu tebligatın ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Böylece iki parti arasındaki isim tartışmasında Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı değerlendirme sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.
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YENİ Parti isim krizini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
YENİ Parti, Yenilik Partisi ile yaşanan isim benzerliği tartışmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen isim değişikliği tebligatını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Parti yönetimi, isim konusunda atılacak sonraki adım için Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesini bekleyecek.
Parti kurmayları, YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu kapsamında “iltibas” olarak değerlendirilemeyeceği görüşünü savundu.
Yönetim ayrıca iki siyasi partinin kullandığı kısaltmaların birbirinden farklı olduğunu belirtti. İsim değişikliği konusunda nihai bir adım atılmadan önce Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin takip edileceği aktarıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat göndermişti
İsim tartışması, Yenilik Partisi’nin benzerlik gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından gündeme geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, süreç kapsamında YENİ Parti’ye adını değiştirmesi yönünde tebligat gönderdi.
YENİ Parti ise söz konusu tebligatın ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Böylece iki parti arasındaki isim tartışmasında Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı değerlendirme sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.
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