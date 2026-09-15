ABD'de peş peşe kayıp! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda vurduk
ABD'de peş peşe kayıp! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda vurduk
İran, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın daha düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, 'İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 08:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
DÜN DE VURULMUŞTU
Devrim Muhafızları, dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.12 İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu duyuruldu.
06.55 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
02.52 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!" açıklamasında bulundu.
02.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığı yönündeki açıklamasını yalanladı.
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ABD'de peş peşe kayıp! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda vurduk
İran, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın daha düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, 'İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!' dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
DÜN DE VURULMUŞTU
Devrim Muhafızları, dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandı.
08.12 İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu duyuruldu.
06.55 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
02.52 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesine karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!" açıklamasında bulundu.
02.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığı yönündeki açıklamasını yalanladı.
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