Ankara'daki zirve yankı uyandırdı: Türkiye bölünmüşleri bir araya getirdi
Ankara'daki zirve yankı uyandırdı: Türkiye bölünmüşleri bir araya getirdi
Ankara, 10 Eylül'de Libya'nın bölünmüş Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MİT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Türkiye'nin barış diplomasisi dünya basınında ses getirirken, İngiliz BBC, Ankara'nın Libya'daki yeni rolünü ele alan bir haber yayınladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 08:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Salih ve Takala ile Ankara'da görüştü.
Görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.
Uzun süredir çözümsüz kalan meselelerde kalıcı ilerleme sağlanması ve tüm taraflar arasında geniş bir uzlaşıya varılması da görüşmede ele alındı.
Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisinin istikrarın tesisi ve siyasi süreçlerin ilerletilmesindeki öncü rollerinin vurgulandığı görüşmede, taraflar, siyasi birliğin sağlanması ve kurumların birleştirilmesi hedeflerinde mutabık kaldı.
Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, yürütme otoritesine dair tartışmaların sonlanması, askeri ve siyasi alanlarda tam bütünlüğün sağlanması konuları uzun süredir tartışılıyor ve çeşitli tarafların girişimlerine karşın çözüm üretilemiyordu.
Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşme, iki kurumun başkanının ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeleri ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamaları sebebiyle büyük önem taşıyor.
İNGİLİZ BBC YAZDI: TÜRKİYE BÖLÜNMÜŞLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Türkiye'nin diplomasi alanındaki başarısı geniş yankı buldu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ankara'nın Libya'daki yeni rolünü ele alan bir haber yayınladı.
Haberde, "Libya, 2014'ten bu yana Trablus ve Bingazi yönetimleri arasında bölünmüş durumda. Ankara, 10 Eylül'de Libya'nın rakip Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MİT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi." ifadeleri yer aldı.
Libya'daki son anlaşmaya göre, devlet başkanlığı ile milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek.
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Ankara'daki zirve yankı uyandırdı: Türkiye bölünmüşleri bir araya getirdi
Ankara, 10 Eylül'de Libya'nın bölünmüş Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MİT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Türkiye'nin barış diplomasisi dünya basınında ses getirirken, İngiliz BBC, Ankara'nın Libya'daki yeni rolünü ele alan bir haber yayınladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Salih ve Takala ile Ankara'da görüştü.
Görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.
Uzun süredir çözümsüz kalan meselelerde kalıcı ilerleme sağlanması ve tüm taraflar arasında geniş bir uzlaşıya varılması da görüşmede ele alındı.
Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisinin istikrarın tesisi ve siyasi süreçlerin ilerletilmesindeki öncü rollerinin vurgulandığı görüşmede, taraflar, siyasi birliğin sağlanması ve kurumların birleştirilmesi hedeflerinde mutabık kaldı.
Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, yürütme otoritesine dair tartışmaların sonlanması, askeri ve siyasi alanlarda tam bütünlüğün sağlanması konuları uzun süredir tartışılıyor ve çeşitli tarafların girişimlerine karşın çözüm üretilemiyordu.
Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşme, iki kurumun başkanının ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeleri ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamaları sebebiyle büyük önem taşıyor.
İNGİLİZ BBC YAZDI: TÜRKİYE BÖLÜNMÜŞLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Türkiye'nin diplomasi alanındaki başarısı geniş yankı buldu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ankara'nın Libya'daki yeni rolünü ele alan bir haber yayınladı.
Haberde, "Libya, 2014'ten bu yana Trablus ve Bingazi yönetimleri arasında bölünmüş durumda. Ankara, 10 Eylül'de Libya'nın rakip Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MİT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi." ifadeleri yer aldı.
Libya'daki son anlaşmaya göre, devlet başkanlığı ile milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek.
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