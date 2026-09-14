Türkiye'nin uzay aracı tamamlandı: TUSAŞ'a gönderildi
Türkiye'nin uzay aracı tamamlandı: TUSAŞ'a gönderildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirilen yaklaşık 3,5 tonluk uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip araç, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gönderildi. Testlerin ardından yürütülecek hazırlıklar, 2027'nin ilk ayları için planlanan fırlatma takvimi açısından belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 21:37
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 21:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kacır, TÜBİTAK SAGE'de düzenlenen Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nda projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi. Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlanan aracın USET'te sistem seviyesi çevresel testlere tabi tutulacağını bildirdi.
Test sürecinde aracın fırlatma ve uzay ortamında karşılaşacağı koşullara dayanımı kontrol edilecek. Isıl vakum testleriyle uzay ortamı, yapısal testlerle fırlatma koşulları, elektromanyetik uyumluluk testleriyle de araçtaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu çalışması sınanacak.
Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracının yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu açıklandı. Araçta İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinde geliştirilen uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden yararlanıldı.
Projenin geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK UZAY ve DeltaV'nin yanı sıra yerli teknoloji şirketleri ve girişimler görev aldı. Ay Araştırma Programı'nda 2022'nin başından itibaren yüzde 77 tamamlanma seviyesine ulaşıldığı bildirildi.
Fırlatma 2027'nin ilk aylarında planlanıyor
Çevresel testlerin tamamlanmasının ardından uzay aracı, TÜBİTAK UZAY'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisine götürülecek. Nihai kontrollerden sonra aracın fırlatma için Kennedy Uzay Üssü'ne gönderilmesi planlanıyor.
Hava, saha ve yörünge koşullarının uygun olması halinde fırlatmanın 2027'nin ilk aylarında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Araç, yaklaşık iki aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifadaki kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşacak.
Ay yörüngesinde en az üç ay görev yapacak
Ay uzay aracının görev yörüngesinde en az üç ay operasyon yürütmesi öngörülüyor. Görev performansına bağlı olarak operasyon süresinin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi.
Görev kapsamında Güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimi, yüzeydeki suyun oluşum mekanizmaları, Ay'ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri incelenecek. Yerli bilimsel ekipmanlarla Ay'daki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler de gerçekleştirilecek.
Hibrit İtki Sistemi görevde kullanılacak
Bilimsel çalışmaların ardından uzay aracının kontrollü yavaşlatma manevralarıyla Ay yüzeyine ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye'de geliştirilen Hibrit İtki Sistemi, yörünge yükseltme manevralarında ve Ay yörüngesinden çıkış için yapılacak ateşlemelerde kullanılacak.
Kacır, bugüne kadar sekiz ülkenin Ay görevi gerçekleştirdiğini belirterek Türkiye'nin Ay Araştırma Programı ile bu alanda dokuzuncu ülke olmayı hedeflediğini açıkladı.
TÜRKSAT 7A ve yeni İMECE uyduları gündemde
Kacır ayrıca yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip TÜRKSAT 7A'nın çalışmalarına başlandığını bildirdi. Uydunun afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşmeye yönelik ek görev yüklerini bünyesinde barındırması planlanıyor.
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Türkiye'nin uzay aracı tamamlandı: TUSAŞ'a gönderildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirilen yaklaşık 3,5 tonluk uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip araç, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gönderildi. Testlerin ardından yürütülecek hazırlıklar, 2027'nin ilk ayları için planlanan fırlatma takvimi açısından belirleyici olacak.
Kacır, TÜBİTAK SAGE'de düzenlenen Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nda projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi. Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlanan aracın USET'te sistem seviyesi çevresel testlere tabi tutulacağını bildirdi.
Test sürecinde aracın fırlatma ve uzay ortamında karşılaşacağı koşullara dayanımı kontrol edilecek. Isıl vakum testleriyle uzay ortamı, yapısal testlerle fırlatma koşulları, elektromanyetik uyumluluk testleriyle de araçtaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu çalışması sınanacak.
Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracının yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu açıklandı. Araçta İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinde geliştirilen uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden yararlanıldı.
Projenin geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK UZAY ve DeltaV'nin yanı sıra yerli teknoloji şirketleri ve girişimler görev aldı. Ay Araştırma Programı'nda 2022'nin başından itibaren yüzde 77 tamamlanma seviyesine ulaşıldığı bildirildi.
Fırlatma 2027'nin ilk aylarında planlanıyor
Çevresel testlerin tamamlanmasının ardından uzay aracı, TÜBİTAK UZAY'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisine götürülecek. Nihai kontrollerden sonra aracın fırlatma için Kennedy Uzay Üssü'ne gönderilmesi planlanıyor.
Hava, saha ve yörünge koşullarının uygun olması halinde fırlatmanın 2027'nin ilk aylarında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Araç, yaklaşık iki aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifadaki kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşacak.
Ay yörüngesinde en az üç ay görev yapacak
Ay uzay aracının görev yörüngesinde en az üç ay operasyon yürütmesi öngörülüyor. Görev performansına bağlı olarak operasyon süresinin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi.
Görev kapsamında Güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimi, yüzeydeki suyun oluşum mekanizmaları, Ay'ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri incelenecek. Yerli bilimsel ekipmanlarla Ay'daki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler de gerçekleştirilecek.
Hibrit İtki Sistemi görevde kullanılacak
Bilimsel çalışmaların ardından uzay aracının kontrollü yavaşlatma manevralarıyla Ay yüzeyine ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye'de geliştirilen Hibrit İtki Sistemi, yörünge yükseltme manevralarında ve Ay yörüngesinden çıkış için yapılacak ateşlemelerde kullanılacak.
Kacır, bugüne kadar sekiz ülkenin Ay görevi gerçekleştirdiğini belirterek Türkiye'nin Ay Araştırma Programı ile bu alanda dokuzuncu ülke olmayı hedeflediğini açıkladı.
TÜRKSAT 7A ve yeni İMECE uyduları gündemde
Kacır ayrıca yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip TÜRKSAT 7A'nın çalışmalarına başlandığını bildirdi. Uydunun afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşmeye yönelik ek görev yüklerini bünyesinde barındırması planlanıyor.
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