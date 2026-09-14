Çağla Öz Tançalan hakkında tutuklama kararı verildi
Çağla Öz Tançalan hakkında tutuklama kararı verildi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak Van’a götürülen sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile Muhammet Sait Tançalan tutuklandı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanırken, soruşturmadaki yeni adli işlemler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
MASAK raporunda adı geçen isimler gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.
Çağla Öz Tançalan da İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tançalan, soruşturmanın yürütüldüğü Van’a götürüldü.
İki isim hakkında tutuklama kararı
Van Emniyet Müdürlüğündeki ifade ve diğer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağla Öz Tançalan, güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi.
Çağla Öz Tançalan ile Muhammet Sait Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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Çağla Öz Tançalan hakkında tutuklama kararı verildi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak Van’a götürülen sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile Muhammet Sait Tançalan tutuklandı. İki isim, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanırken, soruşturmadaki yeni adli işlemler takip ediliyor.
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
MASAK raporunda adı geçen isimler gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.
Çağla Öz Tançalan da İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tançalan, soruşturmanın yürütüldüğü Van’a götürüldü.
İki isim hakkında tutuklama kararı
Van Emniyet Müdürlüğündeki ifade ve diğer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağla Öz Tançalan, güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi.
Çağla Öz Tançalan ile Muhammet Sait Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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