Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine ''Kozinoğlu'' sorgusu! ''Tesadüf'' savunması

Kurtlar Vadisi Pusu'nun üç senaristi, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 2,5 saat ifade verdi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a 'Kaşifoğlu' karakteri ile Kozinoğlu benzerliği ve ölümünden 2 gün önce yayınlanan infaz sahnesi soruldu. Üç isim, kendilerine kişi veya kurumlardan bir dayatmanın söz konusu olmadığını, metnin doğal akışında ilerlediğini ve tesadüfen denk geldiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 08:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, adliyede ifade verdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011'de Ergenekon davasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzandı.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde 2.5 saat ifade verdi.
Üç isme, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerlik göstermesi ve ölümünden 2 gün önce yayınlanan ölüm sahnesi soruldu.
Raci Şaşmaz, savcıya 2 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
DİZİDE ŞIRINGALI İNFAZ SAHNESİ
Dizisinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu bir hücrede tutuluyor, Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa'ya teslim ediliyordu. Kaşifoğlu burada darbediliyor, İlhan karakteri de kendisine, "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" diyordu. İki gün sonra, 12 Kasım 2011'de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.
TESADÜFEN DENK GELDİ!
Dizide Kaşif Kaşifoğlu'nun ölümü ise Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümünden sonra ekrana geldi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, senaristler ifadelerinde kendiler ine yönelik herhangi bir kişi ya da kurumdan bir baskı gelmediğini söyledi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın, "Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur' yanıtını verdikleri öğrenildi.
Kaşif Kozinoğlu, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölümle tehdit edilmesinden 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti.
PLAKADAKİ TESADÜF FETÖ'YE ÇIKIYOR!
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde görülen 34 FG 7061 plakası da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle ilişkilendirildi.
Plakadaki 'FG' harflerinin elebaşı Fetullah Gülen'i, '7061' sayılarının da tersten okunduğunda darbe girişiminin asıl planlanan gününü; yani 16 Temmuz'u simgelediği öne sürüldü.
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Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine ''Kozinoğlu'' sorgusu! ''Tesadüf'' savunması
Kurtlar Vadisi Pusu'nun üç senaristi, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 2,5 saat ifade verdi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a 'Kaşifoğlu' karakteri ile Kozinoğlu benzerliği ve ölümünden 2 gün önce yayınlanan infaz sahnesi soruldu. Üç isim, kendilerine kişi veya kurumlardan bir dayatmanın söz konusu olmadığını, metnin doğal akışında ilerlediğini ve tesadüfen denk geldiğini söyledi.
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, adliyede ifade verdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011'de Ergenekon davasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzandı.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde 2.5 saat ifade verdi.
Üç isme, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerlik göstermesi ve ölümünden 2 gün önce yayınlanan ölüm sahnesi soruldu.
Raci Şaşmaz, savcıya 2 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
DİZİDE ŞIRINGALI İNFAZ SAHNESİ
Dizisinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu bir hücrede tutuluyor, Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa'ya teslim ediliyordu. Kaşifoğlu burada darbediliyor, İlhan karakteri de kendisine, "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" diyordu. İki gün sonra, 12 Kasım 2011'de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.
TESADÜFEN DENK GELDİ!
Dizide Kaşif Kaşifoğlu'nun ölümü ise Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümünden sonra ekrana geldi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, senaristler ifadelerinde kendiler ine yönelik herhangi bir kişi ya da kurumdan bir baskı gelmediğini söyledi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın, "Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur' yanıtını verdikleri öğrenildi.
Kaşif Kozinoğlu, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölümle tehdit edilmesinden 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti.
PLAKADAKİ TESADÜF FETÖ'YE ÇIKIYOR!
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde görülen 34 FG 7061 plakası da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle ilişkilendirildi.
Plakadaki 'FG' harflerinin elebaşı Fetullah Gülen'i, '7061' sayılarının da tersten okunduğunda darbe girişiminin asıl planlanan gününü; yani 16 Temmuz'u simgelediği öne sürüldü.
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