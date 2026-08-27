Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık siyasi kararını açıkladı
Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık siyasi kararını açıkladı
İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, siyasi geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Çalık, gündeme gelen parti değişikliği tartışmalarına yanıt vererek siyasi kariyerine CHP’de devam edeceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 21:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, devam eden yargılama sürecinde bugüne kadar kendisine yöneltilen isnatlara cevap vermeye ve hakkında beyanda bulunan kişilere mahkeme huzurunda sorular yöneltmeye odaklandığını belirtti.
Son günlerde siyasi duruşuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Çalık, bu nedenle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.
Çalık, makamlar veya içinde bulunulan şartlardan ziyade benimsediği değer ve ilkeleri esas aldığını belirterek, siyasi tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.
CHP ile bağının aileden geldiğini belirtti
Çalık, açıklamasında CHP ile ilişkisinin yalnızca mevcut siyasi koşullara dayanmadığını vurguladı. Partiye yönelik aidiyetinin ailesinden gelen köklü bir siyasi geçmişe dayandığını ifade eden Çalık, bu bağın kişisel beklentilerin ötesinde olduğunu belirtti.
Cumhuriyet değerleri, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet vurgusu yapan Çalık, CHP’de siyaset yapmanın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.
Yoluna CHP’de devam edeceğini açıkladı
Siyasi geleceğine ilişkin kararını açıklayan Çalık, “Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
CHP’nin farklı görüş ve değerlendirmeleri bünyesinde barındıran çoğulcu bir siyasi yapı olduğunu belirten Çalık, kişilerin kendi iradeleriyle verecekleri kararlara saygı duyduğunu bildirdi.
Çalık, siyaset anlayışını makam sahibi olmak yerine benimsediği değerlere sahip çıkmak üzerinden tanımladığını ifade etti.
Yargılama sürecine ilişkin açıklama yaptı
Çalık, hakkındaki iddiaların mahkeme önünde değerlendirilmeye devam ettiğini belirtti. İddianamede kendisine yöneltilen hususlara cevap verdiğini, savunmasını yaptığını ve dayandığı belgeleri mahkemeye sunduğunu aktardı.
Hakkındaki iddiaların hukuk çerçevesinde ve deliller üzerinden değerlendirilmesini beklediğini ifade eden Çalık, açıklamasında adalet, özgürlük, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine yönelik siyasi tutumunu sürdüreceğini kaydetti.
Çalık ayrıca tutukluluk döneminde kendisine ve ailesine destek verenlere teşekkür etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık siyasi kararını açıkladı
İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, siyasi geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Çalık, gündeme gelen parti değişikliği tartışmalarına yanıt vererek siyasi kariyerine CHP’de devam edeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalık, devam eden yargılama sürecinde bugüne kadar kendisine yöneltilen isnatlara cevap vermeye ve hakkında beyanda bulunan kişilere mahkeme huzurunda sorular yöneltmeye odaklandığını belirtti.
Son günlerde siyasi duruşuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Çalık, bu nedenle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.
Çalık, makamlar veya içinde bulunulan şartlardan ziyade benimsediği değer ve ilkeleri esas aldığını belirterek, siyasi tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.
CHP ile bağının aileden geldiğini belirtti
Çalık, açıklamasında CHP ile ilişkisinin yalnızca mevcut siyasi koşullara dayanmadığını vurguladı. Partiye yönelik aidiyetinin ailesinden gelen köklü bir siyasi geçmişe dayandığını ifade eden Çalık, bu bağın kişisel beklentilerin ötesinde olduğunu belirtti.
Cumhuriyet değerleri, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet vurgusu yapan Çalık, CHP’de siyaset yapmanın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.
Yoluna CHP’de devam edeceğini açıkladı
Siyasi geleceğine ilişkin kararını açıklayan Çalık, “Yoluma, bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
CHP’nin farklı görüş ve değerlendirmeleri bünyesinde barındıran çoğulcu bir siyasi yapı olduğunu belirten Çalık, kişilerin kendi iradeleriyle verecekleri kararlara saygı duyduğunu bildirdi.
Çalık, siyaset anlayışını makam sahibi olmak yerine benimsediği değerlere sahip çıkmak üzerinden tanımladığını ifade etti.
Yargılama sürecine ilişkin açıklama yaptı
Çalık, hakkındaki iddiaların mahkeme önünde değerlendirilmeye devam ettiğini belirtti. İddianamede kendisine yöneltilen hususlara cevap verdiğini, savunmasını yaptığını ve dayandığı belgeleri mahkemeye sunduğunu aktardı.
Hakkındaki iddiaların hukuk çerçevesinde ve deliller üzerinden değerlendirilmesini beklediğini ifade eden Çalık, açıklamasında adalet, özgürlük, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine yönelik siyasi tutumunu sürdüreceğini kaydetti.
Çalık ayrıca tutukluluk döneminde kendisine ve ailesine destek verenlere teşekkür etti.
Çok Okunanlar