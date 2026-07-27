Önce MYK sonra Kabine toplanıyor! Gündem Terörsüz Türkiye
Önce MYK sonra Kabine toplanıyor! Gündem Terörsüz Türkiye
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu haftaki toplantısının hafta içine sarkma ihtimali yüksek görülüyor. MYK toplantısında 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, ekonomideki gelişmeler, ABD - İran savaşı, F-35 ve CAATSA başlıkları ile orman yangınları ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 09:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
MYK TOPLANIYOR
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya başkanlık edecek. AK Parti Merkez Yürütme kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
YASA TEKLİFİ VE TEKNİK YAZIM SÜRECİ
MYK toplantısında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme konusunda son durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir ön bilgilendirme şeklinde aktarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin resmen başlaması öngörülüyor.
KABİNE GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Kabine toplantısının ise çarşamba günü yapılması bekleniyor. Bu toplantının da önemli gündem maddesini, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta oluşturacak. MİT'in sahadaki durum ile ilgili tespitlerinin Kabine'de ele alınacağı yorumu yapılıyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER
Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki son değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatları ve Türkiye ekonomisine olası etkileri de değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmelerin de masada olacağı toplantıda, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler ele alınacak.
F-35'LER MASADA
NATO Zirvesi kapsamında ABD ile gerçekleştirilen temasların sonuçları da Kabine gündeminde yer alacak. Bu kapsamda, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik süreç ile F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimine ilişkin yürütülen çalışmaların geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor. Kabine'de ayrıca orman yangınlarına karşı alınan hazırlıklar gözden geçirilecek.
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Önce MYK sonra Kabine toplanıyor! Gündem Terörsüz Türkiye
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu haftaki toplantısının hafta içine sarkma ihtimali yüksek görülüyor. MYK toplantısında 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, ekonomideki gelişmeler, ABD - İran savaşı, F-35 ve CAATSA başlıkları ile orman yangınları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
MYK TOPLANIYOR
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya başkanlık edecek. AK Parti Merkez Yürütme kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
YASA TEKLİFİ VE TEKNİK YAZIM SÜRECİ
MYK toplantısında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme konusunda son durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir ön bilgilendirme şeklinde aktarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin resmen başlaması öngörülüyor.
KABİNE GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Kabine toplantısının ise çarşamba günü yapılması bekleniyor. Bu toplantının da önemli gündem maddesini, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta oluşturacak. MİT'in sahadaki durum ile ilgili tespitlerinin Kabine'de ele alınacağı yorumu yapılıyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER
Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki son değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatları ve Türkiye ekonomisine olası etkileri de değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmelerin de masada olacağı toplantıda, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler ele alınacak.
F-35'LER MASADA
NATO Zirvesi kapsamında ABD ile gerçekleştirilen temasların sonuçları da Kabine gündeminde yer alacak. Bu kapsamda, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik süreç ile F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimine ilişkin yürütülen çalışmaların geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor. Kabine'de ayrıca orman yangınlarına karşı alınan hazırlıklar gözden geçirilecek.
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