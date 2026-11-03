Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 10:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Tarihi 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz. Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun."
Çelik, paylaşımında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 24. yıla özel hazırlanan videoya da yer verdi.
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Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Tarihi 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz. Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun."
Çelik, paylaşımında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 24. yıla özel hazırlanan videoya da yer verdi.
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