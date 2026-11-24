MHP lideri Bahçeli uyardı: Terörsüz Türkiye sürecinde çelişkiye düşmemeliyiz
MHP lideri Bahçeli uyardı: Terörsüz Türkiye sürecinde çelişkiye düşmemeliyiz
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaparak, 'Büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 12:19
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 12:20
Kaynak:
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hudut Tugay Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekânı cennet olsun.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir.
Öğretmenlik, birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren, bireyi ve toplumu etkileme gücüne sahip, eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan, sosyal, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönü olan, özveriye dayalı, insan odaklı bir meslektir.
Eğitim ve öğretim süreçlerinin baş aktörü olan öğretmenler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir.
Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını, velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir. Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir.
Toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında, bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.
Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır.
"ÖĞRETMENLER EN DEĞERLİ REHBERLERDİR"
Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir. Öğretmen, eserini aklıyla doğrudan insanın ruhuna işler ve onun geleceğini şekillendirir. Bu yönüyle öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir.
Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz, hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur.
Öğretmene vefa, onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar. Yıllar geçse de gönül bağını canlı tutmakla devam eder. Bir öğretmene gösterilecek en güzel vefa örneği ise onun öğrettiği bilgi ve değerler sistemini hayatımızın her alanında tatbik etmekten, vatana ve millete faydalı bireyler olarak eserini gururla taşımaktan geçer.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözündeki o büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Emekleri, sabırları, sevgileri ve büyüttükleri her fidan adına kendilerine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
"BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ, BİZZAT KENDİ GENÇLİĞİDİR"
Aziz dava arkadaşlarım, öğretmenlerimizin gençlerimiz üzerindeki eğitim ve öğretim sorumluluğu varsa bizim de onlara bir gelecek oluşturma mesuliyetimiz bulunduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.
Bu konuda siyasetin en büyük sorumluluğu, toplumsal bir vizyon belirlemek, uzun vadeli stratejik plan hazırlamak, kaynak dağıtımını adil bir şekilde yapmak ve gelecek kuşakların hayata katılımını sağlamaktır. Gelecekte neler yaşanacağını tam olarak bilemesek de mevcut tecrübelerimiz ve edindiğimiz birikim ışığında, yaşanacak hadiselerden daha az etkilenmek için yeni stratejiler üretmemiz gerektiğinin farkındayız.
İyi bir yönetimin, daha doğrusu stratejik yönetimin en dikkat çekici tarafı, geleceği şekillendirmesidir. Soyut bilgi ve somut veriler ışığında mevcudun analizini yaparak bir planlama çerçevesinde başarıya ulaşılabilmesidir.
Siyaset kurumunda stratejik aklı mutlaka işletmeli, ulaşmak istediğimiz hedefleri açıklıkla belirlemeli ve bu yolda durmadan çalışmalıyız. Ülkemizde kaynakların dağıtımını eşit bir şekilde yapmak, öngörülebilir bir gelecek inşa etmek, gençlerimizin içine doğdukları topluma ve devlet yapımıza güven duymalarını sağlayacak ve aidiyet duygularını daha da kuvvetlendirecektir.
Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için fırsat eşitliği içinde onların kullanımına sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur.
İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.
Bizim temel görevimiz, enerjisi ve yenilikçi ruhuyla geleceğimizin teminatçısı olan gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini ve ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil, kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir. Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır.
Bu, hangi görüş açısından ele alınırsa alınsın, siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır.
DEVLET BAHÇELİ GENÇLERE SESLENDİ: SİZE SÖZ VERİYORUZ
Sevgili gençlerimiz, sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgârların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın.
Size söz veriyoruz. Çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğunuz bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.
"HER BİR GENCİMİZİN GÖNLÜNE VE YÜREĞİNE TALİBİZ"
Bu nedenle Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak gayemizi gerçekleştirmek adına dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına, enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak yarınlara duyduğu büyük inançla hayallerini vatan toprağında gerçekleştirmek isteyen her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz.
Eğer yüreklerde buluşursak işimiz olur, ekmeğimiz olur, aşımız olur. Bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülkemiz olur. Lakin vatan elden gitse gözyaşımız olur.
MHP'DEN "YAĞMUR STRATEJİSİ"
Kıymetli milletvekilleri, partimizin ilk grup toplantısında "Yağmur Stratejisi" olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni yol haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk.
Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde, yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3G yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Stratejinin yürütme, yasama ve yargıyla ilgili kısımları malumunuz.
Bununla beraber, yedi başlık hâlinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hâlihazırda bu meselelerin aşılması gereğine işaret ettik.
"ADALETİN TESİSİ ÇOK TEMEL BİR MESELEDİR"
Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında, devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi ve aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.
Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki ve kültürel reformları hayata geçirmek, ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükselteceği gibi insan onuruna, haysiyetine ve şerefine uygun bir yaşam da sağlayacaktır. Devlete güveni artıracaktır.
Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir.
Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım, yaklaşımımız hukuk çerçevesinde olmalı, mesele adalet temelinde ele alınmalıdır.
"TARİHİMİZİN HER DÖNEMİNDE BİZ HUKUK DEVLETİNDEN VE ADALETTEN YANA OLDUK"
Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması ve kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak, toplumsal barışı ve devlete güveni artıracaktır. Keyfiliğin önüne geçecek ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır.
Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz.
Devletin varoluşsal meşruiyetinin ve siyasal istikrarının, hukukun üstünlüğüne ve adaletin tarafsız işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir.
Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk.
Türk siyaset düşüncesinde adalet telakkisinin erken dönemlerinde töre, yalnızca yönetileni değil, yöneteni de bağlayan normatif bir sistem olarak işlev görmüştür. Adaleti merkeze alan bu yönetim anlayışında, kim olursa olsun yönetenin asli rolü, halkın haklarını korumak, kuvvetlinin zayıflar üzerindeki tahakkümünü engellemek ve eşitliği sağlamak olarak karşımıza çıkmıştır.
Bugün de değişen bir şey yoktur. Siyaset kurumu olarak bize düşen, hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, doğrunun yanında durmak, hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur.
"ADALETİN OLDUĞU YERDE YOKSULLUK OLMAZ"
Buradan bir daha ifade ediyor ve herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın, adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz.
Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz. Yoksulluk, ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur.
Bir yerde yoksulluk varsa bu durum, yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmeleri mümkün değildir.
"KİM Kİ İÇİNDE BULUNDUĞU ORTAMI İSTİSMAR EDER, YOKSULLUĞUN DERİNLEŞMESİNE YOL AÇARSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"
Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek, geçici yardımların ötesine geçerek yoksulluğun yapısal nedenlerini ortadan kaldıran ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur.
Çağın gerçeğine uygun, insan onuruna, haysiyetine ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur.
Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur.
Ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derece kararlıyız. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli işlerinden biri de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir.
Yolsuzluk, yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafgirlikle alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dâhil olmak üzere, bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur.
Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır, toplum kendi geleceğine yabancılaşır.
İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz.
Aziz vatandaşlarım, eğitim ve istihdam yoksullukla mücadelenin bir başka aracıdır. Devletin sosyal görevleri arasında eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimin devletin sosyal görevleri arasında yer almasının sebebi, planlamaya ve devlet destekli finansman olanaklarına ihtiyaç duyan, uzun dönemli plan ve programlarla düzenlenmesi gereken yaygın ve geniş kapsamlı bir hizmet olmasıdır.
Eğitim, çağın gerçeklerine uygun biçimde sürekli yenilenen müfredatlarla topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi yükselmiş, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür.
Kurumsal eğitim amaçsız bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir.
Bu istikamette değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözebilen, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirebilen, takım çalışması yapabilen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeliyiz. Bir tarafta kamunun, diğer tarafta özel sektörün bu konudaki beklentileri, bizim açımızdan dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Eğitimde kazandırılan yetkinliklerle sektörlerin aradığı nitelikleri ortak noktada buluşturmalıyız.
"TEDBİRLER ÜRETMEK ZORUNLULUKTUR"
Eğitim ve istihdam arasındaki yapısal uyumsuzluklar, yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi öncelikleri şekillendiren temel bir gündem maddesidir. Bunun için sürdürülebilir kalkınmanın temelini nitelikli eğitim ve planlı istihdamda görüyor ve diyoruz ki doğru eğitim, güçlü istihdam, aydınlık gelecek. Hep birlikte mutlu yarınlar.
Ülkemizde eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus, orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın sınırları ülkelere, bölgelere ve dönemlere göre değişkenlik gösterse de orta sınıf, günümüz toplumunda yeniden biçimlenen iş bölümü çerçevesinde eğitim, beceri ve bilgi gerektiren işleri üstlendiği için önemli bir yer tutmaktadır.
Orta sınıfın erimesi demek, geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması, ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur.
Orta sınıfın zayıflaması demek, ekonomide iç talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı, finansal kırılganlık ve vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum, devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini zayıflatır.
Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması, toplumsal gerilime ve kutuplaşmaya, beyin göçüne ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar. Kurumlara güveni azaltır, fırsat eşitsizliği yaratır, istismarı artırır ve toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir.
Ancak bu örneklerin meramımızı anlatmaya yeterli olduğu düşüncesindeyim. O zaman sorun neyse teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız. Gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız.
Toplum iki uca sıkışmasın, refah tabana yayılsın, toplum nefes alsın. Amacımız budur. Gayretimiz bunun içindir.
Buradan da basınımıza sesleniyorum. Basın, toplumla ilgili bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitle iletişim araçlarının ve kurumlarının bütünüdür. Bugün dijital mecralarda basının alanı daha da genişlemiştir. Basın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara ve ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR VE BUNUN SINIRLARI BELLİDİR"
Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basın da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır. Her meslekte olduğu gibi basında da etik ilkeler ve değerler göz ardı edilmemelidir.
Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur.
Geldiğimiz süreçte ülkemiz basınında algıyla gerçek arasındaki çizgi muğlaklaşmış, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge bozulmuştur.
Bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet aleyhtarlığı gözle görülür hâle gelmiştir. Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Millî ve manevi değerlere bağlı, toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir.
Ancak her meselemizde olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur.
Gerçek bir gazeteci, kalemini menfaatlerin değil, millet ve hakikatin emrine veren kişidir. Bu nitelikteki gazetecilerimizin kim olduğunu da milletimiz zaten bilmektedir.
Bu söylediklerim bir eleştiri değildir. Bunlar, kadim zamanlardan bugüne kadar siyaset kurumunun yerine getirmesi gereken temel gerekliliklerdir. Sağlam bir devlet ve toplum yapısı istiyorsak bunları hatırdan çıkarmamalıyız.
"CUMHUR İTTİFAKI AYNI KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR VE EDECEKTİR"
Türkiye, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde içeride ve dışarıda önemli gelişmeler yaşadı. Olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Bunlara rağmen önüne çıkan engelleri aştı, ciddi ilerlemeler kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önemli itici gücü oldu. Millî bir duruşla dışarıya karşı tam bağımsız bir politika takip ederken içeride de sorumlu siyasetin gereklerini yerine getirdi.
Küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alınması ve gerektiğinde devletin anında sahaya inmesi, krizlerin etkin yönetilmesini kolaylaştırdı. Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir.
"GERÇEKLE KAVGA EDİLMEZ"
Söylediklerimin tamamı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve Lider Ülke Türkiye vizyonumuzu gerçekleştirmeye matuf düşüncelerimizdir. Siyaset kalibresi düşük olanların bizi ve söylediklerimizi anlamaları mümkün değildir.
Aziz ülküdaşlarım, geçmişten bugüne varoluş öykümüzün önemli bir eşiği olan 21. yüzyıl, bizi birçok değişkene bağlı olarak yeni şartlarla yüz yüze getirmektedir. Bu bir gerçekliktir. Gerçekle kavga edilmez. Olguyla münakaşaya girilmez. Bu, insanlığın ortak tecrübesinden damıtılarak gelen, billurlaşmış bir tecrübedir.
Bir siyasetçinin şahsi sorumlulukları ve partisine karşı yükümlülükleri olduğu gibi kolektif sorumlulukları da bulunmaktadır. İşte bu nedenle, bu iki tespitin ışığında yapılması gereken, Türkiye'nin köklü meselelerinin çözümüne nasıl katkı sunulacağı üzerine düşünmektir.
Bu, siyasetçinin, siyaset kurumunun, velhasıl herkesin ortak yükümlülüğüdür. Siyaset temel bir toplumsal kurumdur. Siyaset kurumunda da ortak sorumluluk almayı gerektiren zamanlar ve şartlar vardır.
Özellikle reel politik olarak dile getirilen, siyaset yapma tarzını aşan, devletin ve milletin geleceği gibi yüksek değerler çerçevesinde ele alınabilecek ve varoluşsal iradeyi gerekli kılan meseleler tam olarak bu türdendir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Küresel şartların öngörülemez olduğu, bölgesel istikrarsızlığın yaşandığı, zamanın daraldığı ve tarihin hızlı aktığı dönemlerde özel olarak her bir siyasetçiye, genel olarak da siyaset kurumuna büyük sorumluluklar düşmektedir.
Bu yükümlülük duygusuyla siyasetçi, devlet ve millet adına taşıdığı ahlaki ve politik sorumluluğun gereği olarak içinde bulunduğumuz bulanık zaman kesitini berraklaştırmayı hedef olarak belirlemeli ve bu hedefe eksiksiz destek vermelidir. İstikrarı hedefleyen, öngörülebilir politikalar geliştirerek devlet ve millet adına sağduyulu kararlara imza atacak siyasetçilere ve bu kararları eyleme dönüştürecek siyaset kurumuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır.
Barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş irademizi güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görüp destekleyecek ve Türkiye'yi ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam da bu zamanlarda önemli görevler düşmektedir.
"BÖLGESEL HUZURU SAĞLAMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR"
Bizim Terörsüz Türkiye'den emelimiz, içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler, terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir.
Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz "Terörsüz Türkiye" dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır.
Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.
Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin.
Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzuru sağlamanın en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir.
Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz "Terörsüz Türkiye" dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır.
Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.
Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin.
Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzuru sağlamanın en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir.
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MHP lideri Bahçeli uyardı: Terörsüz Türkiye sürecinde çelişkiye düşmemeliyiz
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaparak, 'Büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hudut Tugay Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekânı cennet olsun.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir.
Öğretmenlik, birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren, bireyi ve toplumu etkileme gücüne sahip, eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan, sosyal, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönü olan, özveriye dayalı, insan odaklı bir meslektir.
Eğitim ve öğretim süreçlerinin baş aktörü olan öğretmenler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir.
Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını, velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir. Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir.
Toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında, bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.
Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır.
"ÖĞRETMENLER EN DEĞERLİ REHBERLERDİR"
Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir. Öğretmen, eserini aklıyla doğrudan insanın ruhuna işler ve onun geleceğini şekillendirir. Bu yönüyle öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir.
Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz, hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur.
"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM"
Öğretmene vefa, onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar. Yıllar geçse de gönül bağını canlı tutmakla devam eder. Bir öğretmene gösterilecek en güzel vefa örneği ise onun öğrettiği bilgi ve değerler sistemini hayatımızın her alanında tatbik etmekten, vatana ve millete faydalı bireyler olarak eserini gururla taşımaktan geçer.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözündeki o büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Emekleri, sabırları, sevgileri ve büyüttükleri her fidan adına kendilerine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
"BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ, BİZZAT KENDİ GENÇLİĞİDİR"
Aziz dava arkadaşlarım, öğretmenlerimizin gençlerimiz üzerindeki eğitim ve öğretim sorumluluğu varsa bizim de onlara bir gelecek oluşturma mesuliyetimiz bulunduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.
Bu konuda siyasetin en büyük sorumluluğu, toplumsal bir vizyon belirlemek, uzun vadeli stratejik plan hazırlamak, kaynak dağıtımını adil bir şekilde yapmak ve gelecek kuşakların hayata katılımını sağlamaktır. Gelecekte neler yaşanacağını tam olarak bilemesek de mevcut tecrübelerimiz ve edindiğimiz birikim ışığında, yaşanacak hadiselerden daha az etkilenmek için yeni stratejiler üretmemiz gerektiğinin farkındayız.
İyi bir yönetimin, daha doğrusu stratejik yönetimin en dikkat çekici tarafı, geleceği şekillendirmesidir. Soyut bilgi ve somut veriler ışığında mevcudun analizini yaparak bir planlama çerçevesinde başarıya ulaşılabilmesidir.
Siyaset kurumunda stratejik aklı mutlaka işletmeli, ulaşmak istediğimiz hedefleri açıklıkla belirlemeli ve bu yolda durmadan çalışmalıyız. Ülkemizde kaynakların dağıtımını eşit bir şekilde yapmak, öngörülebilir bir gelecek inşa etmek, gençlerimizin içine doğdukları topluma ve devlet yapımıza güven duymalarını sağlayacak ve aidiyet duygularını daha da kuvvetlendirecektir.
Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için fırsat eşitliği içinde onların kullanımına sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur.
İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.
Bizim temel görevimiz, enerjisi ve yenilikçi ruhuyla geleceğimizin teminatçısı olan gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini ve ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil, kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir. Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır.
Bu, hangi görüş açısından ele alınırsa alınsın, siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır.
DEVLET BAHÇELİ GENÇLERE SESLENDİ: SİZE SÖZ VERİYORUZ
Sevgili gençlerimiz, sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgârların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın.
Size söz veriyoruz. Çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğunuz bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.
"HER BİR GENCİMİZİN GÖNLÜNE VE YÜREĞİNE TALİBİZ"
Bu nedenle Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak gayemizi gerçekleştirmek adına dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına, enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak yarınlara duyduğu büyük inançla hayallerini vatan toprağında gerçekleştirmek isteyen her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz.
Eğer yüreklerde buluşursak işimiz olur, ekmeğimiz olur, aşımız olur. Bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülkemiz olur. Lakin vatan elden gitse gözyaşımız olur.
MHP'DEN "YAĞMUR STRATEJİSİ"
Kıymetli milletvekilleri, partimizin ilk grup toplantısında "Yağmur Stratejisi" olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni yol haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk.
Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde, yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3G yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Stratejinin yürütme, yasama ve yargıyla ilgili kısımları malumunuz.
Bununla beraber, yedi başlık hâlinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hâlihazırda bu meselelerin aşılması gereğine işaret ettik.
"ADALETİN TESİSİ ÇOK TEMEL BİR MESELEDİR"
Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında, devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi ve aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.
Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki ve kültürel reformları hayata geçirmek, ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükselteceği gibi insan onuruna, haysiyetine ve şerefine uygun bir yaşam da sağlayacaktır. Devlete güveni artıracaktır.
Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir.
Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım, yaklaşımımız hukuk çerçevesinde olmalı, mesele adalet temelinde ele alınmalıdır.
"TARİHİMİZİN HER DÖNEMİNDE BİZ HUKUK DEVLETİNDEN VE ADALETTEN YANA OLDUK"
Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması ve kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak, toplumsal barışı ve devlete güveni artıracaktır. Keyfiliğin önüne geçecek ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır.
Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz.
Devletin varoluşsal meşruiyetinin ve siyasal istikrarının, hukukun üstünlüğüne ve adaletin tarafsız işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir.
Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk.
Türk siyaset düşüncesinde adalet telakkisinin erken dönemlerinde töre, yalnızca yönetileni değil, yöneteni de bağlayan normatif bir sistem olarak işlev görmüştür. Adaleti merkeze alan bu yönetim anlayışında, kim olursa olsun yönetenin asli rolü, halkın haklarını korumak, kuvvetlinin zayıflar üzerindeki tahakkümünü engellemek ve eşitliği sağlamak olarak karşımıza çıkmıştır.
Bugün de değişen bir şey yoktur. Siyaset kurumu olarak bize düşen, hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, doğrunun yanında durmak, hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur.
"ADALETİN OLDUĞU YERDE YOKSULLUK OLMAZ"
Buradan bir daha ifade ediyor ve herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın, adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz.
Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz. Yoksulluk, ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur.
Bir yerde yoksulluk varsa bu durum, yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmeleri mümkün değildir.
"KİM Kİ İÇİNDE BULUNDUĞU ORTAMI İSTİSMAR EDER, YOKSULLUĞUN DERİNLEŞMESİNE YOL AÇARSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"
Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek, geçici yardımların ötesine geçerek yoksulluğun yapısal nedenlerini ortadan kaldıran ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur.
Çağın gerçeğine uygun, insan onuruna, haysiyetine ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur.
Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma bizim adalet terazimizde en ağır suçtur.
Ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derece kararlıyız. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli işlerinden biri de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir.
Yolsuzluk, yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafgirlikle alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dâhil olmak üzere, bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur.
Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır, toplum kendi geleceğine yabancılaşır.
İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz.
Aziz vatandaşlarım, eğitim ve istihdam yoksullukla mücadelenin bir başka aracıdır. Devletin sosyal görevleri arasında eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimin devletin sosyal görevleri arasında yer almasının sebebi, planlamaya ve devlet destekli finansman olanaklarına ihtiyaç duyan, uzun dönemli plan ve programlarla düzenlenmesi gereken yaygın ve geniş kapsamlı bir hizmet olmasıdır.
Eğitim, çağın gerçeklerine uygun biçimde sürekli yenilenen müfredatlarla topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi yükselmiş, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür.
Kurumsal eğitim amaçsız bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir.
Bu istikamette değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözebilen, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirebilen, takım çalışması yapabilen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeliyiz. Bir tarafta kamunun, diğer tarafta özel sektörün bu konudaki beklentileri, bizim açımızdan dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Eğitimde kazandırılan yetkinliklerle sektörlerin aradığı nitelikleri ortak noktada buluşturmalıyız.
"TEDBİRLER ÜRETMEK ZORUNLULUKTUR"
Eğitim ve istihdam arasındaki yapısal uyumsuzluklar, yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi öncelikleri şekillendiren temel bir gündem maddesidir. Bunun için sürdürülebilir kalkınmanın temelini nitelikli eğitim ve planlı istihdamda görüyor ve diyoruz ki doğru eğitim, güçlü istihdam, aydınlık gelecek. Hep birlikte mutlu yarınlar.
Ülkemizde eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus, orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın sınırları ülkelere, bölgelere ve dönemlere göre değişkenlik gösterse de orta sınıf, günümüz toplumunda yeniden biçimlenen iş bölümü çerçevesinde eğitim, beceri ve bilgi gerektiren işleri üstlendiği için önemli bir yer tutmaktadır.
Orta sınıfın erimesi demek, geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması, ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur.
Orta sınıfın zayıflaması demek, ekonomide iç talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı, finansal kırılganlık ve vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum, devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini zayıflatır.
Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması, toplumsal gerilime ve kutuplaşmaya, beyin göçüne ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar. Kurumlara güveni azaltır, fırsat eşitsizliği yaratır, istismarı artırır ve toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir.
Ancak bu örneklerin meramımızı anlatmaya yeterli olduğu düşüncesindeyim. O zaman sorun neyse teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız. Gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız.
Toplum iki uca sıkışmasın, refah tabana yayılsın, toplum nefes alsın. Amacımız budur. Gayretimiz bunun içindir.
Buradan da basınımıza sesleniyorum. Basın, toplumla ilgili bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitle iletişim araçlarının ve kurumlarının bütünüdür. Bugün dijital mecralarda basının alanı daha da genişlemiştir. Basın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara ve ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR VE BUNUN SINIRLARI BELLİDİR"
Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basın da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır. Her meslekte olduğu gibi basında da etik ilkeler ve değerler göz ardı edilmemelidir.
Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur.
Geldiğimiz süreçte ülkemiz basınında algıyla gerçek arasındaki çizgi muğlaklaşmış, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge bozulmuştur.
Bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet aleyhtarlığı gözle görülür hâle gelmiştir. Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Millî ve manevi değerlere bağlı, toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir.
Ancak her meselemizde olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur.
Gerçek bir gazeteci, kalemini menfaatlerin değil, millet ve hakikatin emrine veren kişidir. Bu nitelikteki gazetecilerimizin kim olduğunu da milletimiz zaten bilmektedir.
Bu söylediklerim bir eleştiri değildir. Bunlar, kadim zamanlardan bugüne kadar siyaset kurumunun yerine getirmesi gereken temel gerekliliklerdir. Sağlam bir devlet ve toplum yapısı istiyorsak bunları hatırdan çıkarmamalıyız.
"CUMHUR İTTİFAKI AYNI KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR VE EDECEKTİR"
Türkiye, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde içeride ve dışarıda önemli gelişmeler yaşadı. Olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Bunlara rağmen önüne çıkan engelleri aştı, ciddi ilerlemeler kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önemli itici gücü oldu. Millî bir duruşla dışarıya karşı tam bağımsız bir politika takip ederken içeride de sorumlu siyasetin gereklerini yerine getirdi.
Küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alınması ve gerektiğinde devletin anında sahaya inmesi, krizlerin etkin yönetilmesini kolaylaştırdı. Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir.
"GERÇEKLE KAVGA EDİLMEZ"
Söylediklerimin tamamı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve Lider Ülke Türkiye vizyonumuzu gerçekleştirmeye matuf düşüncelerimizdir. Siyaset kalibresi düşük olanların bizi ve söylediklerimizi anlamaları mümkün değildir.
Aziz ülküdaşlarım, geçmişten bugüne varoluş öykümüzün önemli bir eşiği olan 21. yüzyıl, bizi birçok değişkene bağlı olarak yeni şartlarla yüz yüze getirmektedir. Bu bir gerçekliktir. Gerçekle kavga edilmez. Olguyla münakaşaya girilmez. Bu, insanlığın ortak tecrübesinden damıtılarak gelen, billurlaşmış bir tecrübedir.
Bir siyasetçinin şahsi sorumlulukları ve partisine karşı yükümlülükleri olduğu gibi kolektif sorumlulukları da bulunmaktadır. İşte bu nedenle, bu iki tespitin ışığında yapılması gereken, Türkiye'nin köklü meselelerinin çözümüne nasıl katkı sunulacağı üzerine düşünmektir.
Bu, siyasetçinin, siyaset kurumunun, velhasıl herkesin ortak yükümlülüğüdür. Siyaset temel bir toplumsal kurumdur. Siyaset kurumunda da ortak sorumluluk almayı gerektiren zamanlar ve şartlar vardır.
Özellikle reel politik olarak dile getirilen, siyaset yapma tarzını aşan, devletin ve milletin geleceği gibi yüksek değerler çerçevesinde ele alınabilecek ve varoluşsal iradeyi gerekli kılan meseleler tam olarak bu türdendir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Küresel şartların öngörülemez olduğu, bölgesel istikrarsızlığın yaşandığı, zamanın daraldığı ve tarihin hızlı aktığı dönemlerde özel olarak her bir siyasetçiye, genel olarak da siyaset kurumuna büyük sorumluluklar düşmektedir.
Bu yükümlülük duygusuyla siyasetçi, devlet ve millet adına taşıdığı ahlaki ve politik sorumluluğun gereği olarak içinde bulunduğumuz bulanık zaman kesitini berraklaştırmayı hedef olarak belirlemeli ve bu hedefe eksiksiz destek vermelidir. İstikrarı hedefleyen, öngörülebilir politikalar geliştirerek devlet ve millet adına sağduyulu kararlara imza atacak siyasetçilere ve bu kararları eyleme dönüştürecek siyaset kurumuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır.
Barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş irademizi güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görüp destekleyecek ve Türkiye'yi ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam da bu zamanlarda önemli görevler düşmektedir.
"BÖLGESEL HUZURU SAĞLAMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR"
Bizim Terörsüz Türkiye'den emelimiz, içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler, terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir.
Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz "Terörsüz Türkiye" dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır.
Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.
Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin.
Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzuru sağlamanın en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir.
Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz "Terörsüz Türkiye" dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır.
Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak, bunun bir devlet politikası olduğunu bilmek ve milletin menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.
Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin.
Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzuru sağlamanın en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir.
Kaynak: AA
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