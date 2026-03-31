MHP Lideri Bahçeli'den Orta Doğu mesajı: Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız
MHP Lideri Bahçeli'den Orta Doğu mesajı: Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İsrail'in İslam topraklarını sömürme planı var. Aktörler değişse de emeller değişmiyor. Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 12:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Emperyalist güçler insani duyarlılıkları yok saymaya ya da ortadan kaldırmaya çalışarak ağını genişletme çabasındadır. Maalesef bu gelişmeler Müslüman coğrafyaların adeta kaderi haline gelmiştir. Aktörler ve araçlar değişse de taraflar değişmiyor. Bir yanda sömürgeciler bir yanda mazlumlar. İdeolojik saplantıların ve Teolojik saplantıların hüküm sürdüğü İsrail'de istikrarsız, güvensiz ve marjinalize edilmiş gruplarla çatışmaların söz konusu olduğu bir durum vardır.
İsrail Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan başta olmak üzere saldırgan politikalarla bölgeyi çevrelemiştir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı büyük bir öfkeye neden olmaktadır.
"İRAN'IN YANINDAYIZ"
Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Eğer bir rejim değişecekse İsrail'de olmalıdır. Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız.
Savaşları bitireceğim diye iktidara gelen Trump, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanı ile bitirme telaşındadır. Böyle bir ABD'nin düzen, refah vadetmediği ortadadır.
"YEDİ DÜVELİ YİNE DENİZE DÖKERİZ"
Hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine atarız. Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz.
Uluslararası sistem can çekişmektedir. Ağır bir buhran döneminden geçilmektedir. Soykırımlar bile kanıksanır hale gelmiştir. Savaşların yayılması, uluslararası hukukun örselenmesi, masum sivillerin hedef haline gelmesi insanlık vicdanının ağır bir imtihandan geçmesine neden olmaktadır. Beşikteki bebeklerin okullardaki çocukların katledildiği bir dünyada yaşamak bizim gibi asil milletler için tarifsiz bir hüzün meseledir. Bebeklerin sesinin kısılması silahların sesinin yükselmesi hayra alamet değildir.
"BU SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAKTIR"
ABD ve İsrail her canı istediğinde İran'a ya da tahakküm altına girmeyi reddeden herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik deniz yollarının tehlikeye girmesi enerji arzında ciddi kırılmalara neden olurken bu durum şimdiden küresel sistemi derinden sarsmaya başlamıştır. Uluslararası toplumu sağduyuya davet ediyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır, ancak dünyanın öbür ucundaki bir insan dahi bu savaşın ceremesini çekecektir. Türkiye Cumhuriyeti, başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere çaba sarf etmektedir. Türkiye barış arayan tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.
Yakından takip ettiğimiz küresel gelişmelerin İran merkezli olmadığı da açıktır. Gerilimler zincirleme şekilde büyümektedir.
KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR
Kıbrıs bizim için milli bir dava ve vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.
Enerji arz güvenliğinden gıda tedarikine kadar uzanan geniş bir alanda belirsizlikler artmaktadır.
Aramızdaki sevgi ve muhabbeti diri tutarak, ortak gelecek hedefiyle ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birlik ve beraberliğimiz vatan sevgisinde tezahür etmekte, korkma diye başlayan İstiklal marşımız ise zalime geçit vermemektedir.
BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Terörsüz Türkiye bölge istikrarına da katkı sağlayacaktır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur. Çevresi tüm saldırılarla kuşatılmışken en etkili silahımız olacaktır. Devlet ve millet hayatımızda kutup yıldızı gibi ufkumuzu aydınlatmıştır. Süreci provoke edecek eylemlerden kaçınma mecburiyeti vardır. Devletimizin şefkati gibi kudreti de her yere yetişebilecek güçtedir.
"ÇÜRÜMÜŞ SİYASET CHP'YE EGEMEN OLDU"
CHP'li belediyeler maşeri vicdanı rahatsız ediyor
CHP'de çarpık ilişki ağları derinleşti. CHP'nin siyasal ahlak anlayışı değişmiştir.
MHP Lideri Bahçeli'den Orta Doğu mesajı: Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İsrail'in İslam topraklarını sömürme planı var. Aktörler değişse de emeller değişmiyor. Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Emperyalist güçler insani duyarlılıkları yok saymaya ya da ortadan kaldırmaya çalışarak ağını genişletme çabasındadır. Maalesef bu gelişmeler Müslüman coğrafyaların adeta kaderi haline gelmiştir. Aktörler ve araçlar değişse de taraflar değişmiyor. Bir yanda sömürgeciler bir yanda mazlumlar. İdeolojik saplantıların ve Teolojik saplantıların hüküm sürdüğü İsrail'de istikrarsız, güvensiz ve marjinalize edilmiş gruplarla çatışmaların söz konusu olduğu bir durum vardır.
İsrail Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan başta olmak üzere saldırgan politikalarla bölgeyi çevrelemiştir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı büyük bir öfkeye neden olmaktadır.
"İRAN'IN YANINDAYIZ"
Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Eğer bir rejim değişecekse İsrail'de olmalıdır. Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız.
Savaşları bitireceğim diye iktidara gelen Trump, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanı ile bitirme telaşındadır. Böyle bir ABD'nin düzen, refah vadetmediği ortadadır.
"YEDİ DÜVELİ YİNE DENİZE DÖKERİZ"
Hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine atarız. Gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz.
Uluslararası sistem can çekişmektedir. Ağır bir buhran döneminden geçilmektedir. Soykırımlar bile kanıksanır hale gelmiştir. Savaşların yayılması, uluslararası hukukun örselenmesi, masum sivillerin hedef haline gelmesi insanlık vicdanının ağır bir imtihandan geçmesine neden olmaktadır. Beşikteki bebeklerin okullardaki çocukların katledildiği bir dünyada yaşamak bizim gibi asil milletler için tarifsiz bir hüzün meseledir. Bebeklerin sesinin kısılması silahların sesinin yükselmesi hayra alamet değildir.
"BU SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAKTIR"
ABD ve İsrail her canı istediğinde İran'a ya da tahakküm altına girmeyi reddeden herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik deniz yollarının tehlikeye girmesi enerji arzında ciddi kırılmalara neden olurken bu durum şimdiden küresel sistemi derinden sarsmaya başlamıştır. Uluslararası toplumu sağduyuya davet ediyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır, ancak dünyanın öbür ucundaki bir insan dahi bu savaşın ceremesini çekecektir. Türkiye Cumhuriyeti, başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere çaba sarf etmektedir. Türkiye barış arayan tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.
Yakından takip ettiğimiz küresel gelişmelerin İran merkezli olmadığı da açıktır. Gerilimler zincirleme şekilde büyümektedir.
KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR
Kıbrıs bizim için milli bir dava ve vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.
Enerji arz güvenliğinden gıda tedarikine kadar uzanan geniş bir alanda belirsizlikler artmaktadır.
Aramızdaki sevgi ve muhabbeti diri tutarak, ortak gelecek hedefiyle ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birlik ve beraberliğimiz vatan sevgisinde tezahür etmekte, korkma diye başlayan İstiklal marşımız ise zalime geçit vermemektedir.
BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Terörsüz Türkiye bölge istikrarına da katkı sağlayacaktır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur. Çevresi tüm saldırılarla kuşatılmışken en etkili silahımız olacaktır. Devlet ve millet hayatımızda kutup yıldızı gibi ufkumuzu aydınlatmıştır. Süreci provoke edecek eylemlerden kaçınma mecburiyeti vardır. Devletimizin şefkati gibi kudreti de her yere yetişebilecek güçtedir.
"ÇÜRÜMÜŞ SİYASET CHP'YE EGEMEN OLDU"
CHP'li belediyeler maşeri vicdanı rahatsız ediyor
CHP'de çarpık ilişki ağları derinleşti. CHP'nin siyasal ahlak anlayışı değişmiştir.
