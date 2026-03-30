İsrail, günlerdir İran'daki silah fabrikalarını vuruyor
İsrail ordusu, ABD ile koordineli şekilde devam ettiği İran'da son iki günde 40'ı aşan silah üretim tesisini hedef aldığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 16:56
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 16:58
İsrail ordusundan yapılan duyuruda, İran'daki silah üretim tesislerine yönelik hava operasyonlarının yoğunlaştığı ifade edildi.
Duyuruda, ABD ile birlikte düzenledikleri operasyonlarda son 48 saatte 40'ın üzerinde silah üretim tesisinin vurulduğu vurgulandı.
Öte yandan, dün gece Tahran'a yönelik hava saldırılarında, çeşitli silah üretim tesislerine 80'den fazla bomba atıldığı iddia edildi.
İsrail savaş uçaklarının, uzun menzilli uçaksavar füze montaj hattı, tanksavar ve uçaksavar füze komponentlerinin üretildiği tesis ile balistik füze motorlarının üretildiği bir kompleksi hedef aldığı belirtildi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik çabalar sürerken 28 Şubat tarihinde İran'a askeri müdahalede bulundu.
İran da İsrail'in yanı sıra, ABD askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelerdeki hedeflere misilleme saldırıları düzenledi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere birçok üst düzey isim hayatını kaybetti.
