İstanbul’da taşan dere Şile yolunu kapattı. Çekmeköy’de etkili olan yağış sonrası trafik durduruldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 19:00
Kaynak:
Haber Merkezi
İstanbul’da etkili olan aralıksız yağış nedeniyle Çekmeköy Merkez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan dere taştı. Taşan suyun Şile Otoyolu’na kadar ulaşması sonucu Kadıköy istikametinde trafik akışı durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, bölgede su tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yağışın etkisinin devam etmesi nedeniyle bölgede ulaşımın ne zaman normale döneceği izleniyor.
Yağış sonrası dere taştı ulaşım etkilendi
Çekmeköy’de yoğun yağışın ardından dere yatağından taşan sular Şile Yolu’na ulaştı. Yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçların ilerleyememesi üzerine polis ekipleri Kadıköy yönünü trafiğe kapattı. Trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.
Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı
Belediye ekipleri bölgede tıkanan rögar kapaklarını vidanjör ve iş makineleri yardımıyla açarak biriken suyu tahliye etmeye başladı. Ormanlık alandaki dere yatağına ulaşan ekipler suyun akışını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.
İnşaat sahasında iş makineleri suya gömüldü
Taşan dere suları yakınlardaki bir inşaat alanında da birikintiye neden oldu. İnşaat sahasında bulunan 2 kepçenin suya gömüldüğü görüldü. Kapanan yol nedeniyle Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ediyor.
