Meclis'te sürpriz görüşme! DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
Meclis'te sürpriz görüşme! DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM’de bir araya geldi. Görüşme, Terörsüz Türkiye sürecindeki temasların devamında gerçekleşti.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:30
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 12:32
Kaynak:
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle TBMM’de bir araya geldi. Görüşme, heyetin bir gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı temasın ardından gerçekleşti.
Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi temaslar devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti.
DEM Parti heyeti Gürlek ile de görüşmüştü
Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da aralarında bulunduğu İmralı Heyeti, Bahçeli ziyaretinden bir gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti. Görüşmede sürecin hukuki boyutu, infaz düzenlemeleri ve hasta tutukluların durumu ele alınmıştı.
Bahçeli ile son buluşma 9 Ekim’deydi
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son olarak 9 Ekim 2026’da görüşmüştü. TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın da katıldığı buluşmada, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve bundan sonraki adımlar değerlendirilmişti.
Meclis’te gerçekleşen son görüşme de sürece ilişkin siyasi temasların devamı açısından önem taşıyor.
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Meclis'te sürpriz görüşme! DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM’de bir araya geldi. Görüşme, Terörsüz Türkiye sürecindeki temasların devamında gerçekleşti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle TBMM’de bir araya geldi. Görüşme, heyetin bir gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı temasın ardından gerçekleşti.
Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi temaslar devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti.
DEM Parti heyeti Gürlek ile de görüşmüştü
Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da aralarında bulunduğu İmralı Heyeti, Bahçeli ziyaretinden bir gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti. Görüşmede sürecin hukuki boyutu, infaz düzenlemeleri ve hasta tutukluların durumu ele alınmıştı.
Bahçeli ile son buluşma 9 Ekim’deydi
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son olarak 9 Ekim 2026’da görüşmüştü. TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın da katıldığı buluşmada, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve bundan sonraki adımlar değerlendirilmişti.
Meclis’te gerçekleşen son görüşme de sürece ilişkin siyasi temasların devamı açısından önem taşıyor.
Kaynak: AA
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