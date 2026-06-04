Kurultay iddialarında dört isim için dikkat çeken gelişme
Kurultay iddialarında dört isim için dikkat çeken gelişme
Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini açıkladı. Soruşturma dosyasında, bazı delegelerin iradesinin etkilenmeye çalışıldığı ve kurultaya hile karıştırıldığı yönünde iddialar yer alırken, sürecin Ankara’da nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasına göre, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait cep telefonlarında yapılan incelemeler ile şüphelilerin beyanları doğrultusunda dosyada yeni değerlendirmeler yapıldı.
Kurultaya ilişkin iddialar dosyada yer aldı
Başsavcılık açıklamasında, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Dosyada, bazı delegelerin iradesinin etkilenmeye çalışıldığı ve kurultaya hile karıştırıldığı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde bazı eylemler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların yer aldığı aktarıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın da söz konusu eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin değerlendirmelerin dosyada bulunduğu kaydedildi.
Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi
Başsavcılık, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan tefrik edilen dosya yönünden yetkisizlik kararı verildiğini bildirdi.
Açıklamaya göre karar, 4 Haziran 2026 tarihinde alındı. Yetkisizlik kararı doğrultusunda tefrik edilen dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmedildi.
Soruşturmada süreç Ankara’da devam edecek
Yetkisizlik kararının ardından ilgili dosyaya ilişkin işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında yer alan iddialara ilişkin adli süreç ilgili savcılık makamlarınca sürdürülecek.
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Kurultay iddialarında dört isim için dikkat çeken gelişme
Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini açıkladı. Soruşturma dosyasında, bazı delegelerin iradesinin etkilenmeye çalışıldığı ve kurultaya hile karıştırıldığı yönünde iddialar yer alırken, sürecin Ankara’da nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.
Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasına göre, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait cep telefonlarında yapılan incelemeler ile şüphelilerin beyanları doğrultusunda dosyada yeni değerlendirmeler yapıldı.
Kurultaya ilişkin iddialar dosyada yer aldı
Başsavcılık açıklamasında, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Dosyada, bazı delegelerin iradesinin etkilenmeye çalışıldığı ve kurultaya hile karıştırıldığı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde bazı eylemler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların yer aldığı aktarıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın da söz konusu eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin değerlendirmelerin dosyada bulunduğu kaydedildi.
Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi
Başsavcılık, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan tefrik edilen dosya yönünden yetkisizlik kararı verildiğini bildirdi.
Açıklamaya göre karar, 4 Haziran 2026 tarihinde alındı. Yetkisizlik kararı doğrultusunda tefrik edilen dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmedildi.
Soruşturmada süreç Ankara’da devam edecek
Yetkisizlik kararının ardından ilgili dosyaya ilişkin işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında yer alan iddialara ilişkin adli süreç ilgili savcılık makamlarınca sürdürülecek.
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