Kılıçdaroğlu ve Özel arasında cenazede dikkat çeken an
Kılıçdaroğlu ve Özel arasında cenazede dikkat çeken an
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ağustos’ta hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi için 31 Ağustos 2026’da TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde karşılaştı. İki genel başkanın Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından ilk kez tokalaşması dikkati çekerken, liderlerin bundan sonraki temasları da siyasi gündemde izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu ile Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen törende de aynı ortamda bulunmuştu. Ancak iki genel başkan törende birbirleriyle selamlaşmamıştı.
Yeni Parti’nin kurulmasının ardından farklı siyasi partilerin genel başkanları olarak yollarına devam eden Kılıçdaroğlu ve Özel, bir gün sonra Cevdet Selvi’nin cenaze töreninde yeniden karşı karşıya geldi.
Cenaze töreninde tokalaştılar
TBMM’deki törene daha sonra katılan Kılıçdaroğlu, protokolde bulunan isimlerle tek tek selamlaştı. Kılıçdaroğlu bu sırada Özel ile de tokalaştı.
Kılıçdaroğlu, Özel’in ardından CHP Grup Başkanvekilliği ve parti üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Murat Emir ile de tokalaştı.
Yeni Parti sonrasında ilk temas
Kılıçdaroğlu ile Özel’in tokalaşması, Yeni Parti’nin kuruluşundan sonraki süreç açısından bir ilk oldu. İki isim, farklı partilerin genel başkanları olarak ilk kez tokalaştı.
İki siyasetçi daha önce, Yeni Parti kurulmadan önce CHP eski milletvekili Orhan Sür ile CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal için düzenlenen cenaze törenlerinde karşılaşmıştı.
Cevdet Selvi dört dönem milletvekilliği yaptı
28 Ağustos 2026’da hayatını kaybeden Cevdet Selvi, CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Selvi, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığı 1999 ve 2010 yıllarında kısa sürelerle CHP Genel Başkanvekilliği görevini üstlendi.
Selvi ayrıca TBMM’de 18., 20., 22. ve 23. dönem milletvekili olarak görev yaptı.
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Kılıçdaroğlu ve Özel arasında cenazede dikkat çeken an
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ağustos’ta hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi için 31 Ağustos 2026’da TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde karşılaştı. İki genel başkanın Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından ilk kez tokalaşması dikkati çekerken, liderlerin bundan sonraki temasları da siyasi gündemde izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
Kılıçdaroğlu ile Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen törende de aynı ortamda bulunmuştu. Ancak iki genel başkan törende birbirleriyle selamlaşmamıştı.
Yeni Parti’nin kurulmasının ardından farklı siyasi partilerin genel başkanları olarak yollarına devam eden Kılıçdaroğlu ve Özel, bir gün sonra Cevdet Selvi’nin cenaze töreninde yeniden karşı karşıya geldi.
Cenaze töreninde tokalaştılar
TBMM’deki törene daha sonra katılan Kılıçdaroğlu, protokolde bulunan isimlerle tek tek selamlaştı. Kılıçdaroğlu bu sırada Özel ile de tokalaştı.
Kılıçdaroğlu, Özel’in ardından CHP Grup Başkanvekilliği ve parti üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Murat Emir ile de tokalaştı.
Yeni Parti sonrasında ilk temas
Kılıçdaroğlu ile Özel’in tokalaşması, Yeni Parti’nin kuruluşundan sonraki süreç açısından bir ilk oldu. İki isim, farklı partilerin genel başkanları olarak ilk kez tokalaştı.
İki siyasetçi daha önce, Yeni Parti kurulmadan önce CHP eski milletvekili Orhan Sür ile CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal için düzenlenen cenaze törenlerinde karşılaşmıştı.
Cevdet Selvi dört dönem milletvekilliği yaptı
28 Ağustos 2026’da hayatını kaybeden Cevdet Selvi, CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Selvi, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığı 1999 ve 2010 yıllarında kısa sürelerle CHP Genel Başkanvekilliği görevini üstlendi.
Selvi ayrıca TBMM’de 18., 20., 22. ve 23. dönem milletvekili olarak görev yaptı.
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