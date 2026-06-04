Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki yolsuzluğa karşı yeni adım! CHP'de ''arınma'' kurulu
Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki yolsuzluğa karşı yeni adım! CHP'de ''arınma'' kurulu
CHP'li tüm belediyeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulacak Etik Kurulu tarafından denetlenecek. Etik Kurulu iki ayrı komisyondan oluşacak. Komisyonlardan biri FETÖ, diğeri yolsuzlukları araştıracak. Komisyonların raporları doğrultusunda, suç unsuru tespit edilen dosyalar savcılığa taşınacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şaibeli kurultay davasında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir adım attı. Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında FETÖ ve yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.
HUKUKÇULAR İNCELEYECEK
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Etik Kurulu bünyesinde iki farklı araştırma komisyonu görev yapacak. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk alanında uzman isimler görev alacak. Birinci komisyon, FETÖ ile mücadele ve sızma girişimlerini araştıracak. İkinci komisyon, yolsuzluk iddialarını inceleyecek. Kurulacak yapı sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Uzmanlardan oluşan komisyonlar, belediyelerde yaptıkları incelemelerin ardından elde ettikleri bulguları raporlaştıracak. Hazırlanan bu raporlar ilk olarak parti yönetimine sunularak karara bağlanacak. Parti içindeki değerlendirme sürecinin ardından, hazırlanan raporlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanması durumunda savcılığa iletilerek suç duyurusunda bulunulacak.
ASIL AMACI ÖNLEM ALMAK
CHP kaynakları, sistemin amacını "Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" sözleriyle açıkladı. Bu mekanizmayla, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, riskler oluşmadan önce tespit edilmesi hedefleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki yolsuzluğa karşı yeni adım! CHP'de ''arınma'' kurulu
CHP'li tüm belediyeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulacak Etik Kurulu tarafından denetlenecek. Etik Kurulu iki ayrı komisyondan oluşacak. Komisyonlardan biri FETÖ, diğeri yolsuzlukları araştıracak. Komisyonların raporları doğrultusunda, suç unsuru tespit edilen dosyalar savcılığa taşınacak.
Şaibeli kurultay davasında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir adım attı. Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında FETÖ ve yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.
HUKUKÇULAR İNCELEYECEK
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Etik Kurulu bünyesinde iki farklı araştırma komisyonu görev yapacak. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk alanında uzman isimler görev alacak. Birinci komisyon, FETÖ ile mücadele ve sızma girişimlerini araştıracak. İkinci komisyon, yolsuzluk iddialarını inceleyecek. Kurulacak yapı sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Uzmanlardan oluşan komisyonlar, belediyelerde yaptıkları incelemelerin ardından elde ettikleri bulguları raporlaştıracak. Hazırlanan bu raporlar ilk olarak parti yönetimine sunularak karara bağlanacak. Parti içindeki değerlendirme sürecinin ardından, hazırlanan raporlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanması durumunda savcılığa iletilerek suç duyurusunda bulunulacak.
ASIL AMACI ÖNLEM ALMAK
CHP kaynakları, sistemin amacını "Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" sözleriyle açıkladı. Bu mekanizmayla, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, riskler oluşmadan önce tespit edilmesi hedefleniyor.
KAYNAK: AKŞAM Gazetesi
Çok Okunanlar