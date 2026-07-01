Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e dış basın eleştirisi
Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e dış basın eleştirisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Financial Times'ta yayımlanan makalesine tepki gösterdi. Yayman, siyasi mücadelenin yabancı gazetelerde değil, milletin iradesi doğrultusunda demokratik zeminde verilmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Yayman, Özgür Özel'in Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem benimsediğini savundu. Yayman, bu yaklaşımın sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.
Yayman, "Çok açık söylüyorum Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletimizin gönlünü kazanmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.
Devletin itibarı ve milli irade vurgusu
Türkiye'nin iç siyasi tartışmalarının yabancı medya aracılığıyla uluslararası aktörlerin gündemine taşınmasının ülkenin itibarına katkı sağlamayacağını dile getiren Yayman, bunun aksine zarar vereceğini savundu.
"Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir." diyen Yayman, Türkiye'nin geleceğine yön verecek iradenin yabancı başkentler ya da uluslararası yayın organları değil, millet olduğunu ifade etti.
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Açıklamasında devletin güvenliği ve ülkenin uluslararası saygınlığının günlük siyasi hesaplara konu edilemeyeceğini belirten Yayman, her fırsatta yabancı medya üzerinden Türkiye'nin tartışmaya açılmasının milli sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.
Yayman, "Güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye hedefi, dışarıdan destek arayarak değil, milli iradeye güvenerek, milletimizin kararına saygı duyarak ve demokrasimizin gücüne inanarak inşa edilir." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamaya da atıfta bulunan Yayman, "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz." sözlerini hatırlattı.
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Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e dış basın eleştirisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Financial Times'ta yayımlanan makalesine tepki gösterdi. Yayman, siyasi mücadelenin yabancı gazetelerde değil, milletin iradesi doğrultusunda demokratik zeminde verilmesi gerektiğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Yayman, Özgür Özel'in Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem benimsediğini savundu. Yayman, bu yaklaşımın sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.
Yayman, "Çok açık söylüyorum Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletimizin gönlünü kazanmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.
Devletin itibarı ve milli irade vurgusu
Türkiye'nin iç siyasi tartışmalarının yabancı medya aracılığıyla uluslararası aktörlerin gündemine taşınmasının ülkenin itibarına katkı sağlamayacağını dile getiren Yayman, bunun aksine zarar vereceğini savundu.
"Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir." diyen Yayman, Türkiye'nin geleceğine yön verecek iradenin yabancı başkentler ya da uluslararası yayın organları değil, millet olduğunu ifade etti.
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Açıklamasında devletin güvenliği ve ülkenin uluslararası saygınlığının günlük siyasi hesaplara konu edilemeyeceğini belirten Yayman, her fırsatta yabancı medya üzerinden Türkiye'nin tartışmaya açılmasının milli sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.
Yayman, "Güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye hedefi, dışarıdan destek arayarak değil, milli iradeye güvenerek, milletimizin kararına saygı duyarak ve demokrasimizin gücüne inanarak inşa edilir." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamaya da atıfta bulunan Yayman, "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz." sözlerini hatırlattı.
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