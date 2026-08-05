Etimesgut soruşturmasında adli incelemeye ilişkin yeni detay
Etimesgut soruşturmasında adli incelemeye ilişkin yeni detay
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adli inceleme detayı kamuoyuna yansıdı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO adlı işletmenin işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerine ilişkin laboratuvar incelemesinde, çeşitli basın organlarında yer alan haberlere göre kokain testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 18:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da bulunduğu toplam 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında delillerin toplanmasına ve adli işlemlere ilişkin süreç ilgili yargı makamlarınca yürütülüyor. Dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin resmî açıklamalar doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
Adli süreç devam ediyor
Soruşturma dosyasına ilişkin iddialar ve adli inceleme sonuçları, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar kesin hüküm niteliği taşımıyor. Başsavcılık veya yetkili kurumlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda dosyaya ilişkin bilgiler güncellenebilecek.
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Etimesgut soruşturmasında adli incelemeye ilişkin yeni detay
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adli inceleme detayı kamuoyuna yansıdı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı ve FADO adlı işletmenin işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerine ilişkin laboratuvar incelemesinde, çeşitli basın organlarında yer alan haberlere göre kokain testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da bulunduğu toplam 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında delillerin toplanmasına ve adli işlemlere ilişkin süreç ilgili yargı makamlarınca yürütülüyor. Dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin resmî açıklamalar doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
Adli süreç devam ediyor
Soruşturma dosyasına ilişkin iddialar ve adli inceleme sonuçları, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar kesin hüküm niteliği taşımıyor. Başsavcılık veya yetkili kurumlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda dosyaya ilişkin bilgiler güncellenebilecek.
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