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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Görüşmenin gerçekleştiği, Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 19:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama Erdoğan Dijital Medya hesabından yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar takip edilecek.

Erdoğan Dijital Medya hesabından açıklama

Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı

Erdoğan ile Yapıcıoğlu arasındaki görüşmede ele alınan başlıklara ilişkin açıklamada herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Görüşmenin ardından HÜDA PAR veya Cumhurbaşkanlığı tarafından gündeme ilişkin ek bir açıklama yapılıp yapılmayacağına dair bilgi paylaşılmadı.

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