Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen asır petrol, karbon yakıtlar için yapılan mücadele önümüzdeki dönem su alanında yapılacak. Çevremizdeki çatışmalardan bunun işaretlerini görebiliyoruz. Biz bahane bulanlardan değil, bir yolunu bulup iş yapanlardan taş üstüne taş koyanlardan olduk.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 15:57
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 15:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Tarafından Tamamlanan 563 Adet Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Türkiye, dünyada su stresi çeken ülkeler arasında. Su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli şekilde kullanmalıyız. Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Güncel yatırım bedeli 137 milyar lira olan bu eserlerle 896 milyon metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiş 1 milyon 190 bin dekar araziyi sulamaya açmış oluyoruz.
Bu topraklar her veçhesi ile bir su medeniyetidir. Burası bin yıl önce dergahlarını su kıyılarına kurarak kalplere ve zihinlere iyilik tohumları eken Diyari Rumu adım adım medeniyet bahçesine dönüştüren erenlerin yurdudur.
Su vakıflarını, su sebillerini bir sadaki cariye olarak gören ecdat hastalarını bile su sesi ile tedavi etmiştir.
Burası; bin yıl önce dergâhlarını su kenarlarına kuran, kalplere ve zihinlere iyilik tohumları ekerek Diyar-ı Rum'u adım adım bir medeniyet bahçesine dönüştüren erenlerin yurdudur.
Temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç artarken hızlı tüketim ve kirliliğin etkisi ile kullanılabilir su kaynakları maalesef hızla azalıyor.
Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve bugün küresel bir çevre projesine dönüşen Sıfır Atık hareketimiz 9 yılı geride bıraktı. Sıfır Atık hareketiyle ülkemiz ekonomisine 365 milyar lira katkı yaptık.
Bu yıl hava filomuza 14 yeni helikopteri ekleyerek helikopter sayımızı 119'a, havadan su atma kapasitemizi 462 tona çıkardık.
Güncel rakamlarla toplam 4 trilyon 700 milyar lira değerinde olan 10 bin 984 tesisi tamamlayarak milletimizin emrine verdik.
Dünyanın ortalama yağış miktarı yıllık 990 mm iken Türkiye'de bu rakam yıllık 574 mm'dir bu manzara bize şunu gösteriyor su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek mecburiyetindeyiz.
PETROL MÜCADELESİNE YENİSİ EKLENİYOR
Geçen asır petrol, karbon yakıtlar için yapılan mücadele önümüzdeki dönem su alanında yapılacak. Çevremizdeki çatışmalardan bunun işaretlerini görebiliyoruz.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar