İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belge taleplerinde bulunuldu. Başsavcılık, kurultayda oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının ilgili kurumlardan gönderilmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 20:15
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 20:18
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli kurumlara müzekkere gönderildi. Talep edilen belgeler arasında kurultayda oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının mali kayıtları, banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik verileri yer aldı.
Başsavcılık açıklamalarında, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu yönündeki iddiaların soruşturma konusu olduğu belirtildi.
13 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işledikleri değerlendirilen 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'daki adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Dokuz kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklandı.
Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
CHP kurultayı dosyasında hesap hareketleri inceleniyor
