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Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişiye tutuklama talebi

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturmada hakimliğin vereceği karar, adli sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.

Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:10
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 21:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişiye tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Adli süreç hakimlik aşamasında

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin değerlendirmesi bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin adli süreç, hakimlik tarafından verilecek kararın ardından devam edecek.

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