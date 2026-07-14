Ahbap'ta milyarlarca liralık vurgun! Çalışanlara 16 milyon TL ''harçlık''
Ahbap'ta milyarlarca liralık vurgun! Çalışanlara 16 milyon TL ''harçlık''
MASAK raporu, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Ahbap çalışanları arasındaki para ağını ortaya çıkardı. Aylık geliri 20 bin TL olan şüphelilerin hesaplarında 6.5 milyar liralık hareket tespit edildi. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise 'harçlık, borç, Ahbap.' Öte yandan Levent, 4 cep telefonunun şifresini polise vermedi.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 08:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, milyarlarca liralık para ağını deşifre etti. MASAK raporunda, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil ile dernek çalışanları arasındaki para trafiği tek tek anlatıldı.
KARDEŞİNİN ŞÜPHELİ SERVETİ
* Levent'in kardeşi Berkant Acil'in şahsi ve şirket hesaplarında, 2023-2025 yılları arasında 900 milyon TL'lik para hareketi saptandı.
* Levent'in hesaplarını kullandığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Berkant Acil'e ait 'Koşan Trade' şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı; rüşvet soruşturmasında Acil ile tutuklandığı ortaya çıktı. Rapora göre 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırılan 1.5 milyon dolar, 1 gün sonra Kaya'nın hesabına aktarıldı.
* Yeliz Kaya'nın, AHBAP'ta hiçbir resmi görevi bulunmadığı, buna rağmen dernek adına 2025'te 45, 2026'da ise 55 olmak üzere toplam 100 taşınmaz (arsa/konut) alım-satımı yaptığı tespit edildi.
MASAK'ın mercek altına aldığı AHBAP Derneği ile organik bağı bulunan diğer şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacimleri de dikkat çekti. Müzisyen Alper Çelik, resmi beyanında aylık gelirinin sadece 20 bin TL olduğunu belirtti. Ancak MASAK, Çelik'in 2020-2024 yılları arasında 1.5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını saptadı.
* Alper Çelik'in hesaplarından ise D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 68 milyon TL aktarıldığı tespit edildi. Paraların büyük bölümünün yasal bahis oyunlarında ve borsaya yönlendirildiği değerlendirmesine yer verildi.
* Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'ın hesaplarından 3 milyar TL, tur operatörü Emrah Gödeliner'in hesaplarından ise 2 milyar TL'lik para trafiği geçtiği belgelendi.
MİLYON DOLARLARIN KAYDI BİLE YOK
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı raporunda, Derneğin 2023-2025 arasında yurtdışından 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar bağış aldığı, ancak resmi makamlara bildirilmediği belirtildi. Levent'e yurtdışından gelen 60 milyon doların kaynağının araştırılması istendi.
DERNEK ÇALIŞANLARINA 16 MİLYON TL 'HARÇLIK'
Raporda, üç hesabın Haluk Levent tarafından yönetildiği belirtildi. Bu hesaplardan dernek çalışanları, üyeleri ve yöneticilerine 16 milyon lira gönderildiği, para transferlerinin açıklama kısmına ise 'harçlık', 'borç', 'Ahbap' yazıldığı kaydedildi.
ALMANYA UÇAĞINA BİNEMEDİ, YUNAN'A YELKEN AÇACAKTI!
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Almanya'ya kaçış planı yaptığı iddia edildi. Levent'in 10 Temmuz'da saat 19.10'a Düsseldorf'a, saat 21.55'te de Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı. Aynı gün Levent'in İstanbul Ataşehir'de yapacağı konserin bilet satışlarının iptal olmasından şüphelenen savcılığın yurtdışına çıkış yasağı getirdiği öne sürüldü. Havalimanına giden ve çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket eden; ancak Bursa'da seyir halindeyken yakalanan Levent'in amacının deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak olduğu ileri sürüldü.
AB FONUYLA ÖDEYECEĞİZ DEYİP TAPULARI ALDILAR
İş insanı Hüseyin Başaran'ın elinden 22 taşınmazın nasıl alındığı dilekçede anlatıldı: "Ödemenin yurtdışından gelecek fonlarla yapılacağını söylediler. İnanıp tapuları verdik."
Ahbap Derneği soruşturmasının iş insanı Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu ile derinleştiği öğrenildi. Haluk Levent'in Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ı 2018 yılında İran'da uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Mina'nın hatırasını kullanarak dolandırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının, 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı kız öğrenci yurdu yapacağını söyleyerek sanıt alıp ücretini ödememesi üzerine Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
EVLAT ACISINI KULLANDILAR
Başaran Holding'den alınan taşınmazlar arasında Hüseyin Başaran'ın 2018'de uçak kazasında ölen kızının adını taşıyan Kadıköy Mina Towers'tan da 5 adet lüks daire bulunuyor.
ÖNCE SENET TAKTİĞİ
Kamuoyunda güven kazanmış Haluk Levent ve AHBAP derneğinin organize şekilde hareket ettiği belirtilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: "3 Şubat 2026 günü Haluk Levent ve Yeliz Kaya, Hüseyin Başaran'ın ofisine gelerek kimsesiz kız öğrencilere yurt yaptırmak amacıyla gayrimenkullerimizi dernek adına satın almak istediklerini söylediler. Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızının maneviyatı adına projeyi tereddütsüz kabul etti. Önce ödemeyi senetle yapmak istediler, kabul etmedik. Bunun üzerine strateji değiştirerek, ödemenin ABD ve Avrupa Birliği'nden gelecek fonlarla yapılacağını, paranın Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılması için taşınmazların tapularının üzerine devredilmesi gerektiğini bahane ettiler."
Başaran Ailesi dilekçede bu bahane ile 22 taşınmazın tapularının Yeliz Kaya'nın üzerine geçtiğini, ertesi gün ise üçüncü bir şahsa satılarak 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarının ellerinden alınarak dolandırıldıklarını belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ahbap'ta milyarlarca liralık vurgun! Çalışanlara 16 milyon TL ''harçlık''
MASAK raporu, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil ve Ahbap çalışanları arasındaki para ağını ortaya çıkardı. Aylık geliri 20 bin TL olan şüphelilerin hesaplarında 6.5 milyar liralık hareket tespit edildi. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise 'harçlık, borç, Ahbap.' Öte yandan Levent, 4 cep telefonunun şifresini polise vermedi.
Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, milyarlarca liralık para ağını deşifre etti. MASAK raporunda, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil ile dernek çalışanları arasındaki para trafiği tek tek anlatıldı.
KARDEŞİNİN ŞÜPHELİ SERVETİ
* Levent'in kardeşi Berkant Acil'in şahsi ve şirket hesaplarında, 2023-2025 yılları arasında 900 milyon TL'lik para hareketi saptandı.
* Levent'in hesaplarını kullandığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Berkant Acil'e ait 'Koşan Trade' şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı; rüşvet soruşturmasında Acil ile tutuklandığı ortaya çıktı. Rapora göre 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırılan 1.5 milyon dolar, 1 gün sonra Kaya'nın hesabına aktarıldı.
* Yeliz Kaya'nın, AHBAP'ta hiçbir resmi görevi bulunmadığı, buna rağmen dernek adına 2025'te 45, 2026'da ise 55 olmak üzere toplam 100 taşınmaz (arsa/konut) alım-satımı yaptığı tespit edildi.
MASAK'ın mercek altına aldığı AHBAP Derneği ile organik bağı bulunan diğer şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacimleri de dikkat çekti. Müzisyen Alper Çelik, resmi beyanında aylık gelirinin sadece 20 bin TL olduğunu belirtti. Ancak MASAK, Çelik'in 2020-2024 yılları arasında 1.5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığını saptadı.
* Alper Çelik'in hesaplarından ise D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 68 milyon TL aktarıldığı tespit edildi. Paraların büyük bölümünün yasal bahis oyunlarında ve borsaya yönlendirildiği değerlendirmesine yer verildi.
* Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'ın hesaplarından 3 milyar TL, tur operatörü Emrah Gödeliner'in hesaplarından ise 2 milyar TL'lik para trafiği geçtiği belgelendi.
MİLYON DOLARLARIN KAYDI BİLE YOK
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı raporunda, Derneğin 2023-2025 arasında yurtdışından 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar bağış aldığı, ancak resmi makamlara bildirilmediği belirtildi. Levent'e yurtdışından gelen 60 milyon doların kaynağının araştırılması istendi.
DERNEK ÇALIŞANLARINA 16 MİLYON TL 'HARÇLIK'
Raporda, üç hesabın Haluk Levent tarafından yönetildiği belirtildi. Bu hesaplardan dernek çalışanları, üyeleri ve yöneticilerine 16 milyon lira gönderildiği, para transferlerinin açıklama kısmına ise 'harçlık', 'borç', 'Ahbap' yazıldığı kaydedildi.
ALMANYA UÇAĞINA BİNEMEDİ, YUNAN'A YELKEN AÇACAKTI!
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Almanya'ya kaçış planı yaptığı iddia edildi. Levent'in 10 Temmuz'da saat 19.10'a Düsseldorf'a, saat 21.55'te de Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıktı. Aynı gün Levent'in İstanbul Ataşehir'de yapacağı konserin bilet satışlarının iptal olmasından şüphelenen savcılığın yurtdışına çıkış yasağı getirdiği öne sürüldü. Havalimanına giden ve çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket eden; ancak Bursa'da seyir halindeyken yakalanan Levent'in amacının deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak olduğu ileri sürüldü.
AB FONUYLA ÖDEYECEĞİZ DEYİP TAPULARI ALDILAR
İş insanı Hüseyin Başaran'ın elinden 22 taşınmazın nasıl alındığı dilekçede anlatıldı: "Ödemenin yurtdışından gelecek fonlarla yapılacağını söylediler. İnanıp tapuları verdik."
Ahbap Derneği soruşturmasının iş insanı Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu ile derinleştiği öğrenildi. Haluk Levent'in Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ı 2018 yılında İran'da uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Mina'nın hatırasını kullanarak dolandırdığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının, 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı kız öğrenci yurdu yapacağını söyleyerek sanıt alıp ücretini ödememesi üzerine Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
EVLAT ACISINI KULLANDILAR
Başaran Holding'den alınan taşınmazlar arasında Hüseyin Başaran'ın 2018'de uçak kazasında ölen kızının adını taşıyan Kadıköy Mina Towers'tan da 5 adet lüks daire bulunuyor.
ÖNCE SENET TAKTİĞİ
Kamuoyunda güven kazanmış Haluk Levent ve AHBAP derneğinin organize şekilde hareket ettiği belirtilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: "3 Şubat 2026 günü Haluk Levent ve Yeliz Kaya, Hüseyin Başaran'ın ofisine gelerek kimsesiz kız öğrencilere yurt yaptırmak amacıyla gayrimenkullerimizi dernek adına satın almak istediklerini söylediler. Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızının maneviyatı adına projeyi tereddütsüz kabul etti. Önce ödemeyi senetle yapmak istediler, kabul etmedik. Bunun üzerine strateji değiştirerek, ödemenin ABD ve Avrupa Birliği'nden gelecek fonlarla yapılacağını, paranın Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılması için taşınmazların tapularının üzerine devredilmesi gerektiğini bahane ettiler."
Başaran Ailesi dilekçede bu bahane ile 22 taşınmazın tapularının Yeliz Kaya'nın üzerine geçtiğini, ertesi gün ise üçüncü bir şahsa satılarak 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarının ellerinden alınarak dolandırıldıklarını belirtti.
Çok Okunanlar