Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 08:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen ve onlarca Avrupa ülkesini hedef alan devasa bir siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Barrot, Moskova'nın siber faaliyetlerinin artık bilgi sızdırmanın ötesine geçerek, Avrupa'nın fiziksel altyapısını çökertme amacı taşıdığını vurguladı.
Rus korsanların, Avrupa'nın lojistik ve askeri sevkiyat hatlarını kesmek amacıyla demiryolu altyapılarına siber saldırılar düzenlediği kanıtlandı. Barrot, Polonya demiryolu ağını felç etmeye yönelik girişimleri bu stratejinin en somut örneği olarak gösterdi.
Rusya'nın Fransa dahil çok sayıda AB ülkesinde kamu bakanlıkları, stratejik savunma kurumları sistemlerine sızılmaya çalışıldığı aktarıldı. Rus siber aktörlerinin Ukrayna'ya giden askeri yardımları deşifre etmek amacıyla NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü. Rusya'nın internet bağlantılı sivil ve kurumsal kameraları dahi hackleyerek sevkiyatları canlı izlediği iddialar arasında. Barrot, Rus Büyükelçinin Dışişleri'ne çağrılacağını ifade etti.
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Avrupa'da Rusya paniği! Devasa ağ deşifre oldu
Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen ve onlarca Avrupa ülkesini hedef alan devasa bir siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Barrot, Moskova'nın siber faaliyetlerinin artık bilgi sızdırmanın ötesine geçerek, Avrupa'nın fiziksel altyapısını çökertme amacı taşıdığını vurguladı.
Rus korsanların, Avrupa'nın lojistik ve askeri sevkiyat hatlarını kesmek amacıyla demiryolu altyapılarına siber saldırılar düzenlediği kanıtlandı. Barrot, Polonya demiryolu ağını felç etmeye yönelik girişimleri bu stratejinin en somut örneği olarak gösterdi.
Rusya'nın Fransa dahil çok sayıda AB ülkesinde kamu bakanlıkları, stratejik savunma kurumları sistemlerine sızılmaya çalışıldığı aktarıldı. Rus siber aktörlerinin Ukrayna'ya giden askeri yardımları deşifre etmek amacıyla NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü. Rusya'nın internet bağlantılı sivil ve kurumsal kameraları dahi hackleyerek sevkiyatları canlı izlediği iddialar arasında. Barrot, Rus Büyükelçinin Dışişleri'ne çağrılacağını ifade etti.
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