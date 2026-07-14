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Kameralara yakalandı! Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı

AHBAP Derneği için toplanan bağışları çıkarları doğrultusunda kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in bu sefer de bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:33
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 15:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kameralara yakalandı! Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

HALUK LEVENT'İN RULET OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü sanatçının bir kumarhanede rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Haluk Levent'in emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.

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