Tedirgin olan Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizim için tarafsız bir gelişme değil
Tedirgin olan Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizim için tarafsız bir gelişme değil
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin yankıları Yunanistan'da sürüyor. Yunan basını, zirvenin Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirdiğini ve Ankara'yı Batı'nın güvenlik mimarisinin vazgeçilmez ortaklarından biri haline getirdiğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin artan stratejik öneminin Yunanistan açısından tarafsız bir gelişme olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:32
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 15:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli Militaire'in analizinde, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki krizler ve Rusya ile yaşanan rekabet nedeniyle Batı'nın güvenlik önceliklerinin yeniden şekillendiği belirtildi. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin de Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolünü pekiştirdiği ifade edildi.
"TÜRKİYE, BATI İTTİFAKI'NIN KİLİT AKTÖRÜ"
Analizde, Türkiye'nin Batı'nın yeni güvenlik mimarisindeki jeostratejik değerinin arttığına dikkat çekildi. Bu gelişmeler karşısında Atina'nın caydırıcılık stratejisinin temel unsurlarını yeniden değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.
Militaire'in analizinde, "Ankara'daki NATO Zirvesi önemli bir jeopolitik değişime işaret etti. Askeri çatışmaların, enerji krizinin ve jeopolitik istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde Türkiye, Batı İttifakı'nın kilit stratejik sütunlarından biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.
F-35 SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Yunan basınındaki analizde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Türkiye'nin bölgesel güç olarak üstlendiği rolü yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.
Kongre, Pentagon ve İsrail'den gelen itirazlara rağmen Washington'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine olumlu yaklaşmasının, ABD'nin bölgesel stratejisinde değişime işaret ettiği savunuldu.
Sürecin ilerlemesi halinde ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtildi.
AVRUPA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİYLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIYOR
Militaire'in haberinde, Avrupa ülkelerinin savunma kapasitelerini hızla güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde Türk savunma sanayisinin üretim gücünün daha fazla kabul gördüğü ifade edildi.
Avrupa ülkelerinin Türkiye ile savunma alanındaki iş birliklerini genişletmesinin, Ankara'ya Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde hem siyasi hem de operasyonel açıdan daha fazla ağırlık kazandırdığı kaydedildi.
"YUNANİSTAN İÇİN TARAFSIZ BİR GELİŞME DEĞİL"
Analizde, Türkiye'nin artan stratejik öneminin Yunanistan açısından tarafsız bir gelişme olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Ankara'nın bölgesel ağırlığının yükselmesinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceği, Türkiye-İsrail-Yunanistan üçgeninin de yeni bir yapılanma sürecine girdiği ifade edildi.
Söz konusu değişimin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerden çok, ABD'nin değişen jeopolitik önceliklerinden kaynaklandığı öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN PAZARLIK GÜCÜ ARTABİLİR"
Militaire'in analizinde, Washington'ın Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'i birbirine bağlayan stratejik bir güç olarak Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması halinde Ankara'nın pazarlık gücünün önemli ölçüde artabileceği belirtildi.
Böyle bir gelişmenin ABD'nin Yunanistan ve İsrail ile kurduğu stratejik ilişkilerin geleceğini de etkileyebileceği savunuldu.
Haberde, "Asıl önemli soru Türk-İsrail ilişkilerinin düzelip düzelmeyeceği değil. Asıl mesele, Türkiye'nin Amerikan jeostratejik planlamasında yeniden merkezi bir konum kazanıp kazanmayacağıdır. Bunun gerçekleşmesi halinde Doğu Akdeniz'deki güç dengesi değişecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Tedirgin olan Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizim için tarafsız bir gelişme değil
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin yankıları Yunanistan'da sürüyor. Yunan basını, zirvenin Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirdiğini ve Ankara'yı Batı'nın güvenlik mimarisinin vazgeçilmez ortaklarından biri haline getirdiğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin artan stratejik öneminin Yunanistan açısından tarafsız bir gelişme olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Yunanistan merkezli Militaire'in analizinde, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki krizler ve Rusya ile yaşanan rekabet nedeniyle Batı'nın güvenlik önceliklerinin yeniden şekillendiği belirtildi. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin de Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolünü pekiştirdiği ifade edildi.
"TÜRKİYE, BATI İTTİFAKI'NIN KİLİT AKTÖRÜ"
Analizde, Türkiye'nin Batı'nın yeni güvenlik mimarisindeki jeostratejik değerinin arttığına dikkat çekildi. Bu gelişmeler karşısında Atina'nın caydırıcılık stratejisinin temel unsurlarını yeniden değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.
Militaire'in analizinde, "Ankara'daki NATO Zirvesi önemli bir jeopolitik değişime işaret etti. Askeri çatışmaların, enerji krizinin ve jeopolitik istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde Türkiye, Batı İttifakı'nın kilit stratejik sütunlarından biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.
F-35 SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Yunan basınındaki analizde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Türkiye'nin bölgesel güç olarak üstlendiği rolü yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.
Kongre, Pentagon ve İsrail'den gelen itirazlara rağmen Washington'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine olumlu yaklaşmasının, ABD'nin bölgesel stratejisinde değişime işaret ettiği savunuldu.
Sürecin ilerlemesi halinde ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtildi.
AVRUPA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİYLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIYOR
Militaire'in haberinde, Avrupa ülkelerinin savunma kapasitelerini hızla güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde Türk savunma sanayisinin üretim gücünün daha fazla kabul gördüğü ifade edildi.
Avrupa ülkelerinin Türkiye ile savunma alanındaki iş birliklerini genişletmesinin, Ankara'ya Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde hem siyasi hem de operasyonel açıdan daha fazla ağırlık kazandırdığı kaydedildi.
"YUNANİSTAN İÇİN TARAFSIZ BİR GELİŞME DEĞİL"
Analizde, Türkiye'nin artan stratejik öneminin Yunanistan açısından tarafsız bir gelişme olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Ankara'nın bölgesel ağırlığının yükselmesinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceği, Türkiye-İsrail-Yunanistan üçgeninin de yeni bir yapılanma sürecine girdiği ifade edildi.
Söz konusu değişimin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerden çok, ABD'nin değişen jeopolitik önceliklerinden kaynaklandığı öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN PAZARLIK GÜCÜ ARTABİLİR"
Militaire'in analizinde, Washington'ın Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'i birbirine bağlayan stratejik bir güç olarak Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması halinde Ankara'nın pazarlık gücünün önemli ölçüde artabileceği belirtildi.
Böyle bir gelişmenin ABD'nin Yunanistan ve İsrail ile kurduğu stratejik ilişkilerin geleceğini de etkileyebileceği savunuldu.
Haberde, "Asıl önemli soru Türk-İsrail ilişkilerinin düzelip düzelmeyeceği değil. Asıl mesele, Türkiye'nin Amerikan jeostratejik planlamasında yeniden merkezi bir konum kazanıp kazanmayacağıdır. Bunun gerçekleşmesi halinde Doğu Akdeniz'deki güç dengesi değişecektir." ifadeleri kullanıldı.
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