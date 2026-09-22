Bakan Kacır'dan ABD'de yeşil sanayileşme'' mesajı: Engel değil fırsat olmalı
Bakan Kacır'dan ABD'de yeşil sanayileşme'' mesajı: Engel değil fırsat olmalı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm maliyetinin orantısız yükünü taşımaması gerektiğini belirterek, 'Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları oluşturmalıdır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması" konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.
Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra çeşitli ülkelerden yetkililer ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.
Kacır buradaki konuşmasında, BM 1971'de "en az gelişmiş ülke" kategorisini oluşturduğunda bu grupta 25 ülkenin bulunduğunu, ancak bu rakamın 44'e yükseldiğini anlattı.
Bu nedenle stratejik ve kolektif olarak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Kacır, onlarca yıllık çabaya ve desteğe rağmen geleneksel yaklaşımların ihtiyaç duyulan ölçekte yapısal dönüşümü sağlayamadığını belirtti.
Kacır, en az gelişmiş 44 ülkede sorunun potansiyel eksikliği olmadığını vurgulayarak, "Sorun, bu potansiyeli üretim kapasitesine, yatırıma ve fırsata dönüştürmektir. Kaliteli istihdam yaratmak, üretim kapasitesini genişletmek, katma değerli üretimi artırmak ve en az gelişmiş ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımını güçlendirmek için muazzam bir potansiyel bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Teknoloji, iklim politikaları, kaynak verimliliği ve yeni ticaret gereksinimlerinin küresel rekabet gücünü yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Kacır, bu geçiş döneminin yeni bir eşitsizlik kaynağı haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.
- "RAPORLARIN, TAVSİYELERİN VE BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖTESİNE GEÇMEK İSTİYORUZ"
Kacır, tarihsel emisyonlara en az katkıda bulunan ülkelerden yeşil dönüşümün maliyetinin orantısız yükünü taşımalarının istenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalıdır." dedi.
En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın amacının da bu olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:
"Fikir son derece basit, en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını teknoloji, uzmanlık ve finansmanla buluşturmak ve bu bağlantıları gerçek sanayi ve teknoloji projelerine dönüştürmek. Raporların, tavsiyelerin ve bilgi paylaşımının ötesine geçmek istiyoruz. Kanıtlanmış çözümleri uygulamaya dökmek istiyoruz."
Kacır, söz konusu mekanizmanın paralel bir finansman mimarisi yaratmayı amaçlamadığını belirterek, mevcut sistemlerin birlikte daha iyi çalışmasını sağlamanın hedeflendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda savunduğu "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonuna işaret eden Kacır, "En az gelişmiş ülkelerde yeşil sanayileşme sadece bir dayanışma eylemi olarak görülmemelidir. Bu, daha dengeli, dirençli ve müreffeh bir küresel ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Gelin hedeflerden uygulamaya, potansiyelden yatırıma ve parçalanmış desteklerden yeşil sanayileşme için gerçek bir küresel ortaklığa geçelim." dedi.
- "TÜM ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Kacır, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada da yeşil sanayileşme hedeflerini iyi hazırlanmış, uygulanabilir projelere dönüştürmek için teknolojiye ve teknik uzmanlığa erişime, altyapıya, kapasite geliştirmeye ve amaca uygun finansmana ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Toplantıdaki görüş alışverişlerinin çalışmaların bundan sonraki aşamasına yön vereceğini ifade eden Kacır, "Önümüzdeki aylarda mekanizmayı geliştirmek, öncelikli girişimleri belirlemek ve uygulama için gereken ortaklıkları kurmak üzere en az gelişmiş ülkeler ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız." dedi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR, BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU ALIMI ÜST DÜZEY FORUMU'NDA KONUŞTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarının ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük alıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti.
Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından Sürdürülebilir Kamu Alımları Uygulama Çerçevesi'nin tanıtıldığı Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumu'nda konuştu.
Sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde kamu alımlarının güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük alıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini, talebi yönlendirdiğini ve yatırımlara yön verdiğini söyledi.
Kacır, talep daha temiz malzemelere, kaynak verimliliği sağlayan ürünlere, düşük karbonlu teknolojilere ve daha dayanıklı tedarik zincirlerine yöneldikçe sanayinin buna yanıt verdiğini, yatırımların bunu takip ettiğini, inovasyonun hızlandığını ve yeni teknolojilerin rekabetçi hale gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları ölçeğe ulaştığını aktardı.
Bakan Kacır, "Dolayısıyla sürdürülebilir kamu alımları, daha çevreci ürünlerin satın alınmasının ötesine geçiyor. Sanayi dönüşümünü hızlandırmak için talebin gücünden yararlanıyor." dedi.
Hükümetlerin bu süreçte önemli bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin gelişen teknolojiler konusunda da aynı piyasa şekillendirme yaklaşımını uyguladığını dile getirdi.
- KAMU YATIRIMLARININ EN AZ YÜZDE 2'Sİ YAPAY ZEKAYA AYRILACAK
Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin yapay zeka eylem planının "fark et, istifade et, üret ve yönet" olmak üzere dört temel eksen üzerine kurulduğunu ve bunun insan odaklı ve güvenilir yaklaşımla desteklendiğini ifade etti.
Kamu alımlarını inovasyonu teşvik edecek şekilde kullandıklarını belirten Kacır, "Daha geniş hedeflerimiz kapsamında, toplam kamu yatırım programı bütçesinin en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayırma konusunda net bir hedef belirledik." diye konuştu.
Kacır, böylece yenilikçi çözümlerin pilot aşamanın ötesine geçmesini, ölçek kazanmasını ve küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesini amaçladıklarını aktardı.
Kamu alımlarının öngörülebilir düzenlemeler, finansmana ve teknolojiye erişimle desteklenen net ve uzun vadeli talep sinyalleri sağlayabileceğini belirten Kacır, bu dönüşümün kapsayıcı olmasının da sağlanması gerektiğini vurguladı.
Kacır, özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki KOBİ'lerin değişen standartları karşılamaları ve sürdürülebilir değer zincirlerine katılabilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine yerleştirdiğine işaret eden Kacır, "Yeşil dönüşüm programımız aracılığıyla, yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kacır, Dünya Bankası ile yeşil dönüşümü, kaynak verimliliğini ve inovasyonu desteklemek amacıyla toplam 1 milyar dolar değerinde üç proje başlattıklarını belirtti.
Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduklarını kaydeden Kacır, platformun 2030'a kadar 5 milyar avronun üzerinde finansmanı harekete geçirmeyi hedeflediğini aktardı.
- YENİ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİNE HER YIL YAKLAŞIK 8 GİGAVAT EKLENİYOR
Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi ve Avrupa'nın en büyük 5 rüzgar türbini üreticisinden biri olduğunu belirten Kacır, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kamu alımları süreçleriyle birlikte enerji politikasının merkezine yerleştirildiğini ifade etti.
Kacır, Türkiye'nin her yıl yaklaşık 8 gigavat yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi eklediğini kaydetti.
Bu çabaların Türkiye'nin ortak bir küresel sorunu ele alma konusundaki kararlılığını yansıttığını belirten Kacır, birbirine bağlı değer zincirlerinde ilerleme sağlanabilmesi için daha güçlü uluslararası işbirliğinin büyük önem taşımaya devam ettiğini, sürdürülebilirlik taahhütlerinin eylemlere dönüştürülmesine yönelik pratik bir katkı olarak Sürdürülebilir Kamu Alımları Uygulama Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
Kacır, "Ortak görevimiz, bu taahhütleri, her ölçekten işletme için fırsatları genişletirken aynı zamanda yatırımı, inovasyonu ve dayanıklılığı teşvik eden kamu alımı kararlarına dönüştürmektir." dedi.
Türkiye'nin hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle işbirliği içinde katkı sunmaya hazır olduğunu kaydeden Kacır, sürdürülebilir kamu alımlarını kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü haline getirmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
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Bakan Kacır'dan ABD'de yeşil sanayileşme'' mesajı: Engel değil fırsat olmalı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm maliyetinin orantısız yükünü taşımaması gerektiğini belirterek, 'Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları oluşturmalıdır.' dedi.
Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması" konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.
Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra çeşitli ülkelerden yetkililer ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.
Kacır buradaki konuşmasında, BM 1971'de "en az gelişmiş ülke" kategorisini oluşturduğunda bu grupta 25 ülkenin bulunduğunu, ancak bu rakamın 44'e yükseldiğini anlattı.
Bu nedenle stratejik ve kolektif olarak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Kacır, onlarca yıllık çabaya ve desteğe rağmen geleneksel yaklaşımların ihtiyaç duyulan ölçekte yapısal dönüşümü sağlayamadığını belirtti.
Kacır, en az gelişmiş 44 ülkede sorunun potansiyel eksikliği olmadığını vurgulayarak, "Sorun, bu potansiyeli üretim kapasitesine, yatırıma ve fırsata dönüştürmektir. Kaliteli istihdam yaratmak, üretim kapasitesini genişletmek, katma değerli üretimi artırmak ve en az gelişmiş ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımını güçlendirmek için muazzam bir potansiyel bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Teknoloji, iklim politikaları, kaynak verimliliği ve yeni ticaret gereksinimlerinin küresel rekabet gücünü yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Kacır, bu geçiş döneminin yeni bir eşitsizlik kaynağı haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.
- "RAPORLARIN, TAVSİYELERİN VE BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖTESİNE GEÇMEK İSTİYORUZ"
Kacır, tarihsel emisyonlara en az katkıda bulunan ülkelerden yeşil dönüşümün maliyetinin orantısız yükünü taşımalarının istenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil sanayileşme yeni engeller değil, kalkınma fırsatları yaratmalıdır." dedi.
En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın amacının da bu olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:
"Fikir son derece basit, en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını teknoloji, uzmanlık ve finansmanla buluşturmak ve bu bağlantıları gerçek sanayi ve teknoloji projelerine dönüştürmek. Raporların, tavsiyelerin ve bilgi paylaşımının ötesine geçmek istiyoruz. Kanıtlanmış çözümleri uygulamaya dökmek istiyoruz."
Kacır, söz konusu mekanizmanın paralel bir finansman mimarisi yaratmayı amaçlamadığını belirterek, mevcut sistemlerin birlikte daha iyi çalışmasını sağlamanın hedeflendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda savunduğu "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonuna işaret eden Kacır, "En az gelişmiş ülkelerde yeşil sanayileşme sadece bir dayanışma eylemi olarak görülmemelidir. Bu, daha dengeli, dirençli ve müreffeh bir küresel ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Gelin hedeflerden uygulamaya, potansiyelden yatırıma ve parçalanmış desteklerden yeşil sanayileşme için gerçek bir küresel ortaklığa geçelim." dedi.
- "TÜM ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Kacır, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada da yeşil sanayileşme hedeflerini iyi hazırlanmış, uygulanabilir projelere dönüştürmek için teknolojiye ve teknik uzmanlığa erişime, altyapıya, kapasite geliştirmeye ve amaca uygun finansmana ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Toplantıdaki görüş alışverişlerinin çalışmaların bundan sonraki aşamasına yön vereceğini ifade eden Kacır, "Önümüzdeki aylarda mekanizmayı geliştirmek, öncelikli girişimleri belirlemek ve uygulama için gereken ortaklıkları kurmak üzere en az gelişmiş ülkeler ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız." dedi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR, BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU ALIMI ÜST DÜZEY FORUMU'NDA KONUŞTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu alımlarının ortak sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmede güçlü bir araç olduğunu belirterek, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük alıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ifade etti.
Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından Sürdürülebilir Kamu Alımları Uygulama Çerçevesi'nin tanıtıldığı Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumu'nda konuştu.
Sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde kamu alımlarının güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, hükümetlerin, şirketlerin ve büyük alıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini, talebi yönlendirdiğini ve yatırımlara yön verdiğini söyledi.
Kacır, talep daha temiz malzemelere, kaynak verimliliği sağlayan ürünlere, düşük karbonlu teknolojilere ve daha dayanıklı tedarik zincirlerine yöneldikçe sanayinin buna yanıt verdiğini, yatırımların bunu takip ettiğini, inovasyonun hızlandığını ve yeni teknolojilerin rekabetçi hale gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları ölçeğe ulaştığını aktardı.
Bakan Kacır, "Dolayısıyla sürdürülebilir kamu alımları, daha çevreci ürünlerin satın alınmasının ötesine geçiyor. Sanayi dönüşümünü hızlandırmak için talebin gücünden yararlanıyor." dedi.
Hükümetlerin bu süreçte önemli bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin gelişen teknolojiler konusunda da aynı piyasa şekillendirme yaklaşımını uyguladığını dile getirdi.
- KAMU YATIRIMLARININ EN AZ YÜZDE 2'Sİ YAPAY ZEKAYA AYRILACAK
Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin yapay zeka eylem planının "fark et, istifade et, üret ve yönet" olmak üzere dört temel eksen üzerine kurulduğunu ve bunun insan odaklı ve güvenilir yaklaşımla desteklendiğini ifade etti.
Kamu alımlarını inovasyonu teşvik edecek şekilde kullandıklarını belirten Kacır, "Daha geniş hedeflerimiz kapsamında, toplam kamu yatırım programı bütçesinin en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayırma konusunda net bir hedef belirledik." diye konuştu.
Kacır, böylece yenilikçi çözümlerin pilot aşamanın ötesine geçmesini, ölçek kazanmasını ve küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesini amaçladıklarını aktardı.
Kamu alımlarının öngörülebilir düzenlemeler, finansmana ve teknolojiye erişimle desteklenen net ve uzun vadeli talep sinyalleri sağlayabileceğini belirten Kacır, bu dönüşümün kapsayıcı olmasının da sağlanması gerektiğini vurguladı.
Kacır, özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki KOBİ'lerin değişen standartları karşılamaları ve sürdürülebilir değer zincirlerine katılabilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
- YEŞİL DÖNÜŞÜME 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM HEDEFİ
Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine yerleştirdiğine işaret eden Kacır, "Yeşil dönüşüm programımız aracılığıyla, yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kacır, Dünya Bankası ile yeşil dönüşümü, kaynak verimliliğini ve inovasyonu desteklemek amacıyla toplam 1 milyar dolar değerinde üç proje başlattıklarını belirtti.
Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduklarını kaydeden Kacır, platformun 2030'a kadar 5 milyar avronun üzerinde finansmanı harekete geçirmeyi hedeflediğini aktardı.
- YENİ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİNE HER YIL YAKLAŞIK 8 GİGAVAT EKLENİYOR
Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi ve Avrupa'nın en büyük 5 rüzgar türbini üreticisinden biri olduğunu belirten Kacır, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kamu alımları süreçleriyle birlikte enerji politikasının merkezine yerleştirildiğini ifade etti.
Kacır, Türkiye'nin her yıl yaklaşık 8 gigavat yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi eklediğini kaydetti.
Bu çabaların Türkiye'nin ortak bir küresel sorunu ele alma konusundaki kararlılığını yansıttığını belirten Kacır, birbirine bağlı değer zincirlerinde ilerleme sağlanabilmesi için daha güçlü uluslararası işbirliğinin büyük önem taşımaya devam ettiğini, sürdürülebilirlik taahhütlerinin eylemlere dönüştürülmesine yönelik pratik bir katkı olarak Sürdürülebilir Kamu Alımları Uygulama Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
Kacır, "Ortak görevimiz, bu taahhütleri, her ölçekten işletme için fırsatları genişletirken aynı zamanda yatırımı, inovasyonu ve dayanıklılığı teşvik eden kamu alımı kararlarına dönüştürmektir." dedi.
Türkiye'nin hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle işbirliği içinde katkı sunmaya hazır olduğunu kaydeden Kacır, sürdürülebilir kamu alımlarını kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü haline getirmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
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