AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir." ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'de daha güçlü şekilde layık olacağız. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye'nin istikametini değiştirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.
O gün milletin, AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki verdiğini, siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koyduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:
"O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı. 3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihi bir itirazdır. Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye'nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz. Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı, Türkiye'nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı."
Milletin 3 Kasım 2002'de 10 milyon 808 bin 229 oyla AK Parti'yi iktidara taşıdığını kaydeden İnan, 28 Mayıs 2023'te ise Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin vatandaşın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini aktardı.
İnan, "Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir." açıklamasını yaptı.
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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'de daha güçlü şekilde layık olacağız. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye'nin istikametini değiştirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.
O gün milletin, AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki verdiğini, siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koyduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:
"O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı. 3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihi bir itirazdır. Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye'nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz. Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı, Türkiye'nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı."
Milletin 3 Kasım 2002'de 10 milyon 808 bin 229 oyla AK Parti'yi iktidara taşıdığını kaydeden İnan, 28 Mayıs 2023'te ise Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin vatandaşın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini aktardı.
İnan, "Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir." açıklamasını yaptı.
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