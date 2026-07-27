AK Parti'de 25. yaşa görkemli hazırlık! Başkan Erdoğan 2. çeyrek asrın yol haritasını çizecek
AK Parti'de 25. yaşa görkemli hazırlık! Başkan Erdoğan 2. çeyrek asrın yol haritasını çizecek
AK Parti, kuruluşunun 25. yıldönümünü Ankara'da düzenlenecek büyük ve görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin yeni yol haritasını paylaşması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılını geniş katılımlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. "Güvenli Liman Türkiye" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek büyük buluşmada partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu ve hayata geçirilen projeler vatandaşlarla paylaşılacak.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kutlama programı için AK Parti Genel Sekreterliği koordinasyonunda özel bir hazırlık süreci yürütülüyor. Programın şekillendirilmesi amacıyla genel başkan yardımcılarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilirken, vefa teması kapsamında teşkilatlarda görev yaptıktan sonra hayatını kaybeden isimler için 81 ilde Mevlid programları düzenlenecek. Başkentteki on binlerce kişiyi bir araya getirecek büyük organizasyonda çeyrek asırlık hizmetler özel gösteriler, video sunumları, ışık gösterisi ve drone şovlarıyla anlatılacak.
HİZMETLER ANLATILACAK
Kutlamalarda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" başlıkları öne çıkacak. Özellikle savunma sanayiindeki atılımlar, ulaştırma, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda gerçekleştirilen yatırımlar özel hazırlanan tanıtım filmleriyle vatandaşlara aktarılacak. Bakanlıklar kendi alanlarındaki projeleri hazırladıkları video kliplerle tanıtacak. Kutlamaların odak noktasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma oluşturacak. Erdoğan'ın konuşmasında, AK Parti'nin 25 yıllık iktidar döneminde hayata geçirilen eser ve hizmetleri değerlendirmesinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ikinci çeyrek asrın hedeflerini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
4 BİN PROTOKOL ÜYESİ KATILACAK
Kutlamalara yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılması planlanıyor. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesinin beklendiği organizasyonda 4 binden fazla protokol üyesinin yer alması öngörülüyor. AK Parti'nin 25'inci yılına özel hazırlanan yeni şarkı ilk kez bu etkinlikte seslendirilecek
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AK Parti'de 25. yaşa görkemli hazırlık! Başkan Erdoğan 2. çeyrek asrın yol haritasını çizecek
AK Parti, kuruluşunun 25. yıldönümünü Ankara'da düzenlenecek büyük ve görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin yeni yol haritasını paylaşması bekleniyor.
AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılını geniş katılımlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. "Güvenli Liman Türkiye" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek büyük buluşmada partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu ve hayata geçirilen projeler vatandaşlarla paylaşılacak.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kutlama programı için AK Parti Genel Sekreterliği koordinasyonunda özel bir hazırlık süreci yürütülüyor. Programın şekillendirilmesi amacıyla genel başkan yardımcılarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilirken, vefa teması kapsamında teşkilatlarda görev yaptıktan sonra hayatını kaybeden isimler için 81 ilde Mevlid programları düzenlenecek. Başkentteki on binlerce kişiyi bir araya getirecek büyük organizasyonda çeyrek asırlık hizmetler özel gösteriler, video sunumları, ışık gösterisi ve drone şovlarıyla anlatılacak.
HİZMETLER ANLATILACAK
Kutlamalarda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" başlıkları öne çıkacak. Özellikle savunma sanayiindeki atılımlar, ulaştırma, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda gerçekleştirilen yatırımlar özel hazırlanan tanıtım filmleriyle vatandaşlara aktarılacak. Bakanlıklar kendi alanlarındaki projeleri hazırladıkları video kliplerle tanıtacak. Kutlamaların odak noktasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma oluşturacak. Erdoğan'ın konuşmasında, AK Parti'nin 25 yıllık iktidar döneminde hayata geçirilen eser ve hizmetleri değerlendirmesinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ikinci çeyrek asrın hedeflerini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
4 BİN PROTOKOL ÜYESİ KATILACAK
Kutlamalara yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılması planlanıyor. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesinin beklendiği organizasyonda 4 binden fazla protokol üyesinin yer alması öngörülüyor. AK Parti'nin 25'inci yılına özel hazırlanan yeni şarkı ilk kez bu etkinlikte seslendirilecek
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