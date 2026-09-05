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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "aşı" çağrısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim." dedi.

Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:11
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 16:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "aşı" çağrısı

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."

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