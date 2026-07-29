MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki konutunda ölü olarak bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli vefatı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı, kamuoyunda "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınıyordu.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:06
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Masterchef birincisi Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
MasterChef Türkiye programının 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgilere göre, ünlü şef Kilyos'taki evinde hareketsiz vaziyette bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaşıkçı'nın ani ve şüpheli vefatı, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Ölüm sebebinin henüz belirlenmediği kaydedilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde yalnız yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden bu yana haber alamadığı belirtildi.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'deki disiplinli duruşu ve lezzet odaklı sunumlarıyla dikkat çeken, evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, yarışma süresince sergilediği başarıyla geniş bir kitle tarafından sevilmişti.
Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun süre İstanbul'un çeşitli otellerinde mutfak ekiplerinde görev yaptı. Ardından Çanakkale Gökçeada'ya taşınarak burada bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı.
2021 yılında yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kazandı. Şampiyonluğun ardından yeniden İstanbul'a dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' adlı restoranını işleterek gastronomi dünyasındaki kariyerini sürdürüyordu
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MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki konutunda ölü olarak bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli vefatı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı, kamuoyunda "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınıyordu.
Masterchef birincisi Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
MasterChef Türkiye programının 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgilere göre, ünlü şef Kilyos'taki evinde hareketsiz vaziyette bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaşıkçı'nın ani ve şüpheli vefatı, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Ölüm sebebinin henüz belirlenmediği kaydedilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde yalnız yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden bu yana haber alamadığı belirtildi.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'deki disiplinli duruşu ve lezzet odaklı sunumlarıyla dikkat çeken, evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, yarışma süresince sergilediği başarıyla geniş bir kitle tarafından sevilmişti.
Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun süre İstanbul'un çeşitli otellerinde mutfak ekiplerinde görev yaptı. Ardından Çanakkale Gökçeada'ya taşınarak burada bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı.
2021 yılında yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kazandı. Şampiyonluğun ardından yeniden İstanbul'a dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' adlı restoranını işleterek gastronomi dünyasındaki kariyerini sürdürüyordu
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