Yılmaz'dan Mekke Anlaşması açıklaması: İşbirliği genişleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin savunma ve güvenliğin ötesine taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Yılmaz, ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin üç ülkenin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerinin daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlayacağını söyledi. Üç ülke arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde hangi alanlarda somut projelere dönüşeceği yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 23:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor
Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun Pakistan'ın kuruluşundan daha eskiye dayandığını belirten Yılmaz, iki ülkenin ortak tarih, değerler ve dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.
Türkiye-Pakistan ilişkilerinin kapsamlı ve çok boyutlu stratejik ortaklık anlayışıyla ilerlediğini kaydeden Yılmaz, savunma sanayii, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, eğitim, teknoloji ve bağlantısallık alanlarında işbirliğinin geliştirildiğini söyledi.
Yılmaz, siyasi ilişkilerdeki seviyenin ekonomik ilişkilere de yansıması gerektiğini belirterek, mevcut potansiyelin daha etkin kullanılmasının ve ekonomik ilişkilerin iki ülke halkının refahına doğrudan katkı sağlayacak seviyeye taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Mekke Anlaşması'nın kapsamına dikkat çekti
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğine değinen Yılmaz, üç ülke arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı, Mekke Savunma Anlaşması olarak nitelendirdi.
Yılmaz, anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını belirterek, ortak güvenlik anlayışı, dayanışma iradesi ile bölgesel barış ve istikrarın korunması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Ekonomi, enerji ve teknoloji işbirliği gündemde
Yılmaz, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret etti.
Ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin üç ülkenin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin değerlendirmesine olanak sağlayacağını belirten Yılmaz, Pakistan'ın ekonomik kalkınmasının bölgesel açıdan da önem taşıdığını kaydetti.
Türkiye'nin Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklediğini ifade eden Yılmaz, bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye-Pakistan ekonomik ilişkilerine vurgu
Yılmaz, Türkiye ve Pakistan arasındaki siyasi irade, ekonomik potansiyel ve stratejik imkanların ilişkilerin geliştirilmesi açısından güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti.
Türkiye'nin Pakistan'ın istikrarını, kalkınmasını ve refahını kendi istikrar ve refahından ayrı görmediğini kaydeden Yılmaz, Pakistan ile ilişkileri her alanda daha ileri taşıma yönündeki kararlılığın sürdürüleceğini ifade etti.
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Yılmaz'dan Mekke Anlaşması açıklaması: İşbirliği genişleyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin savunma ve güvenliğin ötesine taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Yılmaz, ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin üç ülkenin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerinin daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlayacağını söyledi. Üç ülke arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde hangi alanlarda somut projelere dönüşeceği yakından takip edilecek.
Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor
Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun Pakistan'ın kuruluşundan daha eskiye dayandığını belirten Yılmaz, iki ülkenin ortak tarih, değerler ve dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.
Türkiye-Pakistan ilişkilerinin kapsamlı ve çok boyutlu stratejik ortaklık anlayışıyla ilerlediğini kaydeden Yılmaz, savunma sanayii, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, eğitim, teknoloji ve bağlantısallık alanlarında işbirliğinin geliştirildiğini söyledi.
Yılmaz, siyasi ilişkilerdeki seviyenin ekonomik ilişkilere de yansıması gerektiğini belirterek, mevcut potansiyelin daha etkin kullanılmasının ve ekonomik ilişkilerin iki ülke halkının refahına doğrudan katkı sağlayacak seviyeye taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Mekke Anlaşması'nın kapsamına dikkat çekti
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğine değinen Yılmaz, üç ülke arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı, Mekke Savunma Anlaşması olarak nitelendirdi.
Yılmaz, anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını belirterek, ortak güvenlik anlayışı, dayanışma iradesi ile bölgesel barış ve istikrarın korunması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Ekonomi, enerji ve teknoloji işbirliği gündemde
Yılmaz, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret etti.
Ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin üç ülkenin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin değerlendirmesine olanak sağlayacağını belirten Yılmaz, Pakistan'ın ekonomik kalkınmasının bölgesel açıdan da önem taşıdığını kaydetti.
Türkiye'nin Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklediğini ifade eden Yılmaz, bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye-Pakistan ekonomik ilişkilerine vurgu
Yılmaz, Türkiye ve Pakistan arasındaki siyasi irade, ekonomik potansiyel ve stratejik imkanların ilişkilerin geliştirilmesi açısından güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti.
Türkiye'nin Pakistan'ın istikrarını, kalkınmasını ve refahını kendi istikrar ve refahından ayrı görmediğini kaydeden Yılmaz, Pakistan ile ilişkileri her alanda daha ileri taşıma yönündeki kararlılığın sürdürüleceğini ifade etti.
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