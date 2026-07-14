İstanbul'da kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları tamamlanırken, tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin beraatini ve tahliyelerini talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkeme, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık iki saat ara verdi. Aranın ardından açıklanan ara kararda, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, davayı 12 Ekim 2026 tarihine erteledi.
Sanık avukatlarından Hande Yücedağ, Serdarova bebeğe ilişkin bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğunu savunarak müvekkili Hakan Doğukan Taşçı'nın beraatini talep etti. Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da isnat edilen eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını belirterek beraat istedi. Mahkeme ise ara kararla tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı
İstanbul'da kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları tamamlanırken, tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin beraatini ve tahliyelerini talep etti.
Mahkeme, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık iki saat ara verdi. Aranın ardından açıklanan ara kararda, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, davayı 12 Ekim 2026 tarihine erteledi.
Sanık avukatlarından Hande Yücedağ, Serdarova bebeğe ilişkin bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğunu savunarak müvekkili Hakan Doğukan Taşçı'nın beraatini talep etti. Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da isnat edilen eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını belirterek beraat istedi. Mahkeme ise ara kararla tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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