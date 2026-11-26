Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi. Aras Tan'ın evinde yapılan aramalarda esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği belirtilirken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 12:23
Kaynak:
AA
Aras Tan'ın evinde esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü.
Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında Namık Tan'ın oğlunun da bulunduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarını kapsadığı belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.
EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ İDDİASI
Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı ise yürütülen adli işlemlerin ardından netleşecek.
NAMIK TAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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Yeni Partili Namık Tan'ın oğlu gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi. Aras Tan'ın evinde yapılan aramalarda esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği belirtilirken, adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Aras Tan'ın evinde esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü.
Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında Namık Tan'ın oğlunun da bulunduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarını kapsadığı belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.
EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ İDDİASI
Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı ise yürütülen adli işlemlerin ardından netleşecek.
NAMIK TAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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