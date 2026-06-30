Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yeni nesil suç örgütü soruşturmasında 78 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çok Okunanlar