SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Yeni nesil suç örgütü soruşturmasında 78 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni nesil suç örgütü soruşturmasında 78 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver