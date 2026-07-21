Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Radar kayıtlarının imha edildiği öne sürüldü
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Radar kayıtlarının imha edildiği öne sürüldü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ailenin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede 3 askeri jetin bulunduğunu ve radar kayıtlarını içeren hard disklerin imha edildiğine dair tutanaklara ulaştıklarını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:46
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 12:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi.
Ailenin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede askeri jetlerin bulunduğunu öne sürerken, radar kayıtlarını içerdiği belirtilen hard disklerin imha edildiğine ilişkin tutanaklara ulaştıklarını savundu.
"Üç askeri jet olay bölgesindeydi" iddiası
Kemal Yavuz, dosyada yer alan teknik verilerin, olay günü bölgede üç askeri jetin uçuş gerçekleştirdiğini gösterdiğini ileri sürdü.
Yavuz, iki jetin birlikte hareket ederek olay bölgesine geldiğini, jetlerden birinin ise helikopterin yakınından yüksek hızla geçtiğini iddia ederek, bu verilerin 2014 yılında Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yapılan keşif sırasında elde edildiğini söyledi.
Radar kayıtlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Yavuz, askeri radar kayıtlarının ve savaş uçaklarının görüntü kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
2025 yılında Diyarbakır'daki bir ana jet üssünde yapılan incelemelerde, olay saatlerine ait radar kayıtlarının bulunduğu hard diskin imha edildiğine ilişkin tutanaklarla karşılaştıklarını öne süren Yavuz, bu durumun delillerin karartıldığı şüphesini doğurduğunu ifade etti.
"Pilotların tamamının ifadesi alınmadı"
Dosyada uçakların ve pilotların kimliklerinin belli olduğunu belirten Yavuz, buna rağmen yalnızca iki pilotun ifadesinin alındığını, diğer pilotların ise bugüne kadar dinlenmediğini iddia etti.
Pilotların ifadelerinin soruşturmanın aydınlatılması açısından önemli olduğunu savunan Yavuz, eksik kalan işlemlerin tamamlanmasını istedi.
Soruşturma Ankara'da sürüyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.
Soruşturma dosyasında hava hareketleri, teknik incelemeler ve diğer delillere ilişkin çalışmalar sürerken, avukat Kemal Yavuz'un dile getirdiği iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Radar kayıtlarının imha edildiği öne sürüldü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ailenin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede 3 askeri jetin bulunduğunu ve radar kayıtlarını içeren hard disklerin imha edildiğine dair tutanaklara ulaştıklarını iddia etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi.
Ailenin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede askeri jetlerin bulunduğunu öne sürerken, radar kayıtlarını içerdiği belirtilen hard disklerin imha edildiğine ilişkin tutanaklara ulaştıklarını savundu.
"Üç askeri jet olay bölgesindeydi" iddiası
Kemal Yavuz, dosyada yer alan teknik verilerin, olay günü bölgede üç askeri jetin uçuş gerçekleştirdiğini gösterdiğini ileri sürdü.
Yavuz, iki jetin birlikte hareket ederek olay bölgesine geldiğini, jetlerden birinin ise helikopterin yakınından yüksek hızla geçtiğini iddia ederek, bu verilerin 2014 yılında Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yapılan keşif sırasında elde edildiğini söyledi.
Radar kayıtlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Yavuz, askeri radar kayıtlarının ve savaş uçaklarının görüntü kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
2025 yılında Diyarbakır'daki bir ana jet üssünde yapılan incelemelerde, olay saatlerine ait radar kayıtlarının bulunduğu hard diskin imha edildiğine ilişkin tutanaklarla karşılaştıklarını öne süren Yavuz, bu durumun delillerin karartıldığı şüphesini doğurduğunu ifade etti.
"Pilotların tamamının ifadesi alınmadı"
Dosyada uçakların ve pilotların kimliklerinin belli olduğunu belirten Yavuz, buna rağmen yalnızca iki pilotun ifadesinin alındığını, diğer pilotların ise bugüne kadar dinlenmediğini iddia etti.
Pilotların ifadelerinin soruşturmanın aydınlatılması açısından önemli olduğunu savunan Yavuz, eksik kalan işlemlerin tamamlanmasını istedi.
Soruşturma Ankara'da sürüyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.
Soruşturma dosyasında hava hareketleri, teknik incelemeler ve diğer delillere ilişkin çalışmalar sürerken, avukat Kemal Yavuz'un dile getirdiği iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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