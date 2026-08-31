Yayındaki ifadeler sonrası Kemal Öztürk için gözaltı kararı
Yayındaki ifadeler sonrası Kemal Öztürk için gözaltı kararı
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerine yönelik sarf ettiği belirtilen sözler nedeniyle yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları alınırken Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:43
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 18:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturmanın 1 Eylül’de Öztürk’ün SEGBİS üzerinden hazır edilmesinin ardından yapılacak işlemlerle devam etmesi bekleniyor.
Müşteki beyanları alındı
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla yer alan kişilerin beyanları alındı. Soruşturmanın, Öztürk'ün NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek kullandığı belirtilen ifadeler üzerine yürütüldüğü aktarıldı.
Soruşturma dosyasında Öztürk, şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Başsavcılık tarafından şüphelinin hazır edilmesine yönelik ayrıca işlem başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu şekilde hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazdı.
Talimat doğrultusunda Öztürk’ün SEGBİS üzerinden soruşturmayı yürüten makamın karşısına çıkarılması öngörülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yayındaki ifadeler sonrası Kemal Öztürk için gözaltı kararı
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerine yönelik sarf ettiği belirtilen sözler nedeniyle yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları alınırken Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi.
Soruşturmanın 1 Eylül’de Öztürk’ün SEGBİS üzerinden hazır edilmesinin ardından yapılacak işlemlerle devam etmesi bekleniyor.
Müşteki beyanları alındı
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla yer alan kişilerin beyanları alındı. Soruşturmanın, Öztürk'ün NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek kullandığı belirtilen ifadeler üzerine yürütüldüğü aktarıldı.
Soruşturma dosyasında Öztürk, şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Başsavcılık tarafından şüphelinin hazır edilmesine yönelik ayrıca işlem başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu şekilde hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazdı.
Talimat doğrultusunda Öztürk’ün SEGBİS üzerinden soruşturmayı yürüten makamın karşısına çıkarılması öngörülüyor.
Çok Okunanlar