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Yayındaki ifadeler sonrası Kemal Öztürk için gözaltı kararı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerine yönelik sarf ettiği belirtilen sözler nedeniyle yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında müşteki beyanları alınırken Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi.

Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:43
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 18:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yayındaki ifadeler sonrası Kemal Öztürk için gözaltı kararı

Soruşturmanın 1 Eylül’de Öztürk’ün SEGBİS üzerinden hazır edilmesinin ardından yapılacak işlemlerle devam etmesi bekleniyor.

Müşteki beyanları alındı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla yer alan kişilerin beyanları alındı. Soruşturmanın, Öztürk'ün NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek kullandığı belirtilen ifadeler üzerine yürütüldüğü aktarıldı.

Soruşturma dosyasında Öztürk, şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Başsavcılık tarafından şüphelinin hazır edilmesine yönelik ayrıca işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu şekilde hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazdı.

Talimat doğrultusunda Öztürk’ün SEGBİS üzerinden soruşturmayı yürüten makamın karşısına çıkarılması öngörülüyor.

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