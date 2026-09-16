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Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Yazılım şirketine baskın

MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 08:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Yazılım şirketine baskın

MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren "Aydo Yazılım" şirketine operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı.

Sendika üyesi olmayanlara ait bilgilere erişilmesini sağlayan arayüz eklendiği tespit edildi.

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