Türkiye’den Mekke’ye yönelik İHA saldırısına tepki
Türkiye’den Mekke’ye yönelik İHA saldırısına tepki
Mekke’ye yönelik İHA saldırısı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Türkiye, Suudi Arabistan’a desteğini yineleyerek gerilimin sona ermesi çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 21:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’ın kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verilen desteği teyit ederken bölgesel gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan’la dayanışma vurgulandı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’yi hedef alan saldırıya ilişkin Türkiye’nin tutumu duyuruldu. Açıklamada, “Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğin sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin Suudi Arabistan’la dayanışmasının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.
Bölgesel istikrar için saldırıların sona ermesi istendi
Açıklamada saldırıların yalnızca Suudi Arabistan’ın güvenliğini değil, bölgesel istikrar ve güvenliği de tehdit ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıların derhal sona erdirilmesine yönelik çağrısını yineledi.
Bakanlık ayrıca gerilimi daha fazla tırmandırmaya yönelik her türlü eylemden kaçınılmasını istedi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çağrı öne çıktı.
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Türkiye’den Mekke’ye yönelik İHA saldırısına tepki
Mekke’ye yönelik İHA saldırısı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Türkiye, Suudi Arabistan’a desteğini yineleyerek gerilimin sona ermesi çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’ın kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verilen desteği teyit ederken bölgesel gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan’la dayanışma vurgulandı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’yi hedef alan saldırıya ilişkin Türkiye’nin tutumu duyuruldu. Açıklamada, “Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğin sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin Suudi Arabistan’la dayanışmasının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.
Bölgesel istikrar için saldırıların sona ermesi istendi
Açıklamada saldırıların yalnızca Suudi Arabistan’ın güvenliğini değil, bölgesel istikrar ve güvenliği de tehdit ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıların derhal sona erdirilmesine yönelik çağrısını yineledi.
Bakanlık ayrıca gerilimi daha fazla tırmandırmaya yönelik her türlü eylemden kaçınılmasını istedi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çağrı öne çıktı.
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