BIST 100’de tüm sektörler geriledi...Gözler FED’de
BIST 100’de tüm sektörler geriledi...Gözler FED’de
BIST 100 endeksi yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puana geriledi. Tüm sektörlerde kayıp yaşanırken piyasaların odağı FED'in faiz kararına çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 19:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybıyla 13.122,58 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 769,72 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Piyasalarda satışların genele yayılmasıyla yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (FED) açıklayacağı para politikası kararı ve sonrasında verilecek mesajlara çevrildi.
Bankacılık ve holding endekslerinde kayıp yüzde 6'yı aştı
Borsa İstanbul'da sektör endekslerinin tamamı günü değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 geriledi.
Sektörler arasında en yüksek kayıp finansal kiralama ve faktoring endeksinde kaydedildi. Söz konusu endeks yüzde 9,74 değer kaybetti.
İşlem hacmi 262,4 milyar liraya ulaştı
BIST 100 endeksindeki 769,72 puanlık gerilemenin ardından kapanış 13.122,58 puandan gerçekleşti. Günlük toplam işlem hacmi ise 262,4 milyar lira oldu.
Piyasalardaki satışların geniş bir alana yayılması, sektör endekslerinin tamamının negatif bölgede kapanmasına neden oldu. Küresel tarafta ise FED'in para politikası kararı ve kararın ardından yapılacak yönlendirmeler piyasa gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Yurt içinde yoğun veri gündemi izlenecek
Yurt içinde bir sonraki işlem gününde konut satışları ve kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri de açıklanacak veriler arasında bulunuyor.
Yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öne çıkacak. Açıklanacak veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar, küresel piyasaların takip edeceği başlıklar arasında olacak.
BIST 100'de teknik seviyeler
Analistlerin teknik değerlendirmelerinde BIST 100 endeksi için 13.000 ve 12.900 puan destek seviyeleri olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.300 ve 13.400 puan direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.
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BIST 100’de tüm sektörler geriledi...Gözler FED’de
BIST 100 endeksi yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puana geriledi. Tüm sektörlerde kayıp yaşanırken piyasaların odağı FED'in faiz kararına çevrildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybıyla 13.122,58 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 769,72 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Piyasalarda satışların genele yayılmasıyla yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (FED) açıklayacağı para politikası kararı ve sonrasında verilecek mesajlara çevrildi.
Bankacılık ve holding endekslerinde kayıp yüzde 6'yı aştı
Borsa İstanbul'da sektör endekslerinin tamamı günü değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 geriledi.
Sektörler arasında en yüksek kayıp finansal kiralama ve faktoring endeksinde kaydedildi. Söz konusu endeks yüzde 9,74 değer kaybetti.
İşlem hacmi 262,4 milyar liraya ulaştı
BIST 100 endeksindeki 769,72 puanlık gerilemenin ardından kapanış 13.122,58 puandan gerçekleşti. Günlük toplam işlem hacmi ise 262,4 milyar lira oldu.
Piyasalardaki satışların geniş bir alana yayılması, sektör endekslerinin tamamının negatif bölgede kapanmasına neden oldu. Küresel tarafta ise FED'in para politikası kararı ve kararın ardından yapılacak yönlendirmeler piyasa gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Yurt içinde yoğun veri gündemi izlenecek
Yurt içinde bir sonraki işlem gününde konut satışları ve kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri de açıklanacak veriler arasında bulunuyor.
Yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öne çıkacak. Açıklanacak veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar, küresel piyasaların takip edeceği başlıklar arasında olacak.
BIST 100'de teknik seviyeler
Analistlerin teknik değerlendirmelerinde BIST 100 endeksi için 13.000 ve 12.900 puan destek seviyeleri olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.300 ve 13.400 puan direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.
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