Motorinde yeni zamla üç haneli fiyat dönemi başlıyor
Motorinde yeni zamla üç haneli fiyat dönemi başlıyor
Motorin fiyatına 4,68 TL zam geldi. Gece yarısı pompaya yansıyacak artışla İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatı 100 TL seviyesinin üzerine çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı belirtilen artışla İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları 100 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarında üç haneli motorin rakamları görülecek.
Petrol piyasasındaki hareketlilik fiyatlara yansıdı
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyrine de yansıdı.
Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 4,68 TL artış yapıldı. Yeni tarifenin gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
İstanbul'da motorin 100 TL'nin üzerine çıkıyor
Zam sonrasında İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatının 100,28 TL, Anadolu Yakası'nda ise 100,14 TL olması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 80,26 TL, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL seviyesinde bulunuyor.
LPG fiyatı ise Avrupa Yakası'nda 34,99 TL, Anadolu Yakası'nda 34,39 TL olarak hesaplanıyor.
Ankara ve İzmir'de yeni akaryakıt fiyatları
Ankara'da zam sonrasında motorinin litre fiyatı 101,43 TL'ye çıkacak. Kentte benzinin litre fiyatı 81,25 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 35,09 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir'de motorinin litre fiyatı 101,70 TL'ye ulaşacak. Benzinin litre fiyatı 81,52 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL olarak belirtiliyor.
Üç haneli fiyatlar tabelalara yansıyacak
Motorindeki 4,68 TL'lik artışın ardından verilen fiyatlara göre İstanbul'un iki yakası ile Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 100 TL eşiğini aşacak. Araç sahipleri açısından yeni fiyatların istasyon tabelalarına ve pompaya hangi seviyelerden yansıyacağı gece yarısından itibaren takip edilecek.
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Motorinde yeni zamla üç haneli fiyat dönemi başlıyor
Motorin fiyatına 4,68 TL zam geldi. Gece yarısı pompaya yansıyacak artışla İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatı 100 TL seviyesinin üzerine çıkacak.
Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı belirtilen artışla İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları 100 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarında üç haneli motorin rakamları görülecek.
Petrol piyasasındaki hareketlilik fiyatlara yansıdı
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyrine de yansıdı.
Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 4,68 TL artış yapıldı. Yeni tarifenin gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
İstanbul'da motorin 100 TL'nin üzerine çıkıyor
Zam sonrasında İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatının 100,28 TL, Anadolu Yakası'nda ise 100,14 TL olması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 80,26 TL, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL seviyesinde bulunuyor.
LPG fiyatı ise Avrupa Yakası'nda 34,99 TL, Anadolu Yakası'nda 34,39 TL olarak hesaplanıyor.
Ankara ve İzmir'de yeni akaryakıt fiyatları
Ankara'da zam sonrasında motorinin litre fiyatı 101,43 TL'ye çıkacak. Kentte benzinin litre fiyatı 81,25 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 35,09 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir'de motorinin litre fiyatı 101,70 TL'ye ulaşacak. Benzinin litre fiyatı 81,52 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL olarak belirtiliyor.
Üç haneli fiyatlar tabelalara yansıyacak
Motorindeki 4,68 TL'lik artışın ardından verilen fiyatlara göre İstanbul'un iki yakası ile Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 100 TL eşiğini aşacak. Araç sahipleri açısından yeni fiyatların istasyon tabelalarına ve pompaya hangi seviyelerden yansıyacağı gece yarısından itibaren takip edilecek.
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