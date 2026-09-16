Fed faiz kararında 3 yıl sonra yön değiştirdi

Fed faiz kararı ile politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarıldı. Karar, Temmuz 2023'ten bu yana ilk artış oldu.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 21:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Böylece Fed, 26 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderken, piyasaların bundan sonraki toplantılara ilişkin para politikası sinyalleri yakından izlenecek.
Fed, faiz artışı öncesindeki beş toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Eylül toplantısında alınan kararla birlikte faiz politikasında yaklaşık üç yıl sonra artış yönünde değişikliğe gidildi.
Fed beş toplantının ardından faizi artırdı
Fed'in politika faizinde yaptığı 25 baz puanlık artış, bankanın 2026 yılındaki para politikası adımlarında yeni bir aşamaya işaret etti. Kararın ardından politika faizinin alt sınırı yüzde 3,75'e, üst sınırı ise yüzde 4,00'e çıktı.
Fed'in bundan sonraki faiz kararlarında ABD'de açıklanacak enflasyon, istihdam ve ekonomik aktivite göstergeleri takip edilecek. Bankanın gelecek toplantılarda politika faizinin seviyesine ilişkin alacağı kararlar da küresel finans piyasalarının gündeminde olacak.
Son faiz artışı Temmuz 2023'te yapılmıştı
Fed, bundan önce son faiz artırımını 26 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Banka, söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.
Eylül 2026 toplantısında alınan 25 baz puanlık artış kararıyla Fed'in yaklaşık üç yıldır devam eden faiz artırmama dönemi sona erdi.
Fed yönetiminde Kevin Warsh dönemi
Faiz kararı, Fed yönetimindeki değişimin ardından geldi. Jerome Powell'ın Fed Başkanlığı görev süresinin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh başkanlık görevine getirilmişti.
Trump, Powell'ın görev yaptığı dönemde Fed'in faiz politikasını kamuoyu önünde eleştirmiş ve politika faizinin düşürülmesi gerektiğini savunmuştu. Trump, Powell'a faiz indirimi yönünde birçok kez çağrıda bulunmuştu.
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Fed faiz kararında 3 yıl sonra yön değiştirdi
Fed faiz kararı ile politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarıldı. Karar, Temmuz 2023'ten bu yana ilk artış oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Böylece Fed, 26 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderken, piyasaların bundan sonraki toplantılara ilişkin para politikası sinyalleri yakından izlenecek.
Fed, faiz artışı öncesindeki beş toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Eylül toplantısında alınan kararla birlikte faiz politikasında yaklaşık üç yıl sonra artış yönünde değişikliğe gidildi.
Fed beş toplantının ardından faizi artırdı
Fed'in politika faizinde yaptığı 25 baz puanlık artış, bankanın 2026 yılındaki para politikası adımlarında yeni bir aşamaya işaret etti. Kararın ardından politika faizinin alt sınırı yüzde 3,75'e, üst sınırı ise yüzde 4,00'e çıktı.
Fed'in bundan sonraki faiz kararlarında ABD'de açıklanacak enflasyon, istihdam ve ekonomik aktivite göstergeleri takip edilecek. Bankanın gelecek toplantılarda politika faizinin seviyesine ilişkin alacağı kararlar da küresel finans piyasalarının gündeminde olacak.
Son faiz artışı Temmuz 2023'te yapılmıştı
Fed, bundan önce son faiz artırımını 26 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Banka, söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.
Eylül 2026 toplantısında alınan 25 baz puanlık artış kararıyla Fed'in yaklaşık üç yıldır devam eden faiz artırmama dönemi sona erdi.
Fed yönetiminde Kevin Warsh dönemi
Faiz kararı, Fed yönetimindeki değişimin ardından geldi. Jerome Powell'ın Fed Başkanlığı görev süresinin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh başkanlık görevine getirilmişti.
Trump, Powell'ın görev yaptığı dönemde Fed'in faiz politikasını kamuoyu önünde eleştirmiş ve politika faizinin düşürülmesi gerektiğini savunmuştu. Trump, Powell'a faiz indirimi yönünde birçok kez çağrıda bulunmuştu.
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