ÖSYM 392 aday için yeniden sınav kararı aldı

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans oturumunda Şanlıurfa’daki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 392 adaya eş değer sınav yapacak.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınava giren 392 adaya eş değer sınav uygulanmasına karar verdi. Karar, kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamalarının tespit edilmesinin ardından alındı. Eş değer sınava ilişkin süreç, belirlenen adaylar açısından yakından takip edilecek.
KPSS oturumu 6 Eylül’de düzenlendi
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026'da 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik gerçekleştirildi. Sınav, 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda uygulandı.
Sınav sabahı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımda güçlük yaşandı. Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, çok sayıda adayın sınava zamanında yetişemeyeceğini belirledi.
Sınav başlangıcı 30 dakika ertelendi
Adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesi talebi ÖSYM Sınav Günü Masası'na iletildi. ÖSYM, sınav gizliliği ve güvenliğinin korunması şartıyla Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına giriş süresinin 30 dakika uzatılmasına ve sınavın saat 10.45'te başlatılmasına karar verdi.
Kurum, uygulamanın ardından olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. İnceleme sürecinde sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşmeler gerçekleştirildi.
Kamera kayıtları aday bazında incelendi
Sınav binaları ile salonlarda bulunan kamera kayıtları ve hazırlanan tutanaklar ÖSYM tarafından incelemeye alındı. Bina giriş kameraları ve sınav salonlarındaki kayıtların her aday için ayrı ayrı değerlendirildiği bildirildi.
İnceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonundan 22'sinde, toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği tespit edildi.
392 adaya eş değer sınav uygulanacak
ÖSYM, tespitlerin ardından adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu adaylar hakkında yeni bir karar aldı. ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildi.
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ÖSYM 392 aday için yeniden sınav kararı aldı
ÖSYM, 2026-KPSS Lisans oturumunda Şanlıurfa’daki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 392 adaya eş değer sınav yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınava giren 392 adaya eş değer sınav uygulanmasına karar verdi. Karar, kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamalarının tespit edilmesinin ardından alındı. Eş değer sınava ilişkin süreç, belirlenen adaylar açısından yakından takip edilecek.
KPSS oturumu 6 Eylül’de düzenlendi
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026'da 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik gerçekleştirildi. Sınav, 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda uygulandı.
Sınav sabahı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımda güçlük yaşandı. Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, çok sayıda adayın sınava zamanında yetişemeyeceğini belirledi.
Sınav başlangıcı 30 dakika ertelendi
Adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesi talebi ÖSYM Sınav Günü Masası'na iletildi. ÖSYM, sınav gizliliği ve güvenliğinin korunması şartıyla Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına giriş süresinin 30 dakika uzatılmasına ve sınavın saat 10.45'te başlatılmasına karar verdi.
Kurum, uygulamanın ardından olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. İnceleme sürecinde sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşmeler gerçekleştirildi.
Kamera kayıtları aday bazında incelendi
Sınav binaları ile salonlarda bulunan kamera kayıtları ve hazırlanan tutanaklar ÖSYM tarafından incelemeye alındı. Bina giriş kameraları ve sınav salonlarındaki kayıtların her aday için ayrı ayrı değerlendirildiği bildirildi.
İnceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonundan 22'sinde, toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği tespit edildi.
392 adaya eş değer sınav uygulanacak
ÖSYM, tespitlerin ardından adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu adaylar hakkında yeni bir karar aldı. ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildi.
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