Mustafa Destici’den üniversitedeki LGBT bayrağına tepki
Mustafa Destici’den üniversitedeki LGBT bayrağına tepki
Mustafa Destici, ziyaret ettiği bir vakıf üniversitesinin yemekhanesinde gördüğü LGBT bayrağına tepki göstererek konuyu YÖK’e taşıdığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği bir vakıf üniversitesinin yemekhanesinde LGBT bayrağı bulunduğunu belirterek üniversite yönetiminin uygulamasına tepki gösterdi. Destici, üniversitedeki sembollere ilişkin yaklaşımı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bildirdiğini açıkladı. Konuya ilişkin YÖK veya üniversite yönetiminden gelecek açıklamalar sürecin devamında takip edilecek.
Destici üniversite ziyaretinde yaşananları anlattı
Destici, bir vakıf üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yemekhanede büyük boyutta bir LGBT bayrağı gördüğünü söyledi. Bayrağın ne olduğunu üniversitenin genel sekreterine sorduğunu belirten Destici, kendisine “Efendim malum, bildiğiniz bayrak. Yanındaki de onların eski bayrağıymış” yanıtının verildiğini aktardı.
Destici, bunun üzerine yemekhaneye herkesin bayrak asıp asamayacağını sorduğunu ve “Asabilir” cevabını aldığını ifade etti.
Alperen Ocakları bayrağı üzerinden tepki gösterdi
BBP Genel Başkanı Destici, görüşme sırasında “O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar” dediğini, kendisine bunun “biraz siyasi” olacağı yönünde karşılık verildiğini söyledi.
Destici, söz konusu yaklaşımı “O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi?” ifadeleriyle eleştirdi. Açıklamasında, üniversite yönetiminin farklı sembollere yönelik yaklaşımı arasında ayrım bulunduğunu savundu.
Konuyu YÖK’e bildirdiğini açıkladı
Destici, yaşananların ardından konuyu resmi makamlara ilettiklerini belirterek YÖK’e bildirimde bulunduğunu açıkladı.
Destici’nin açıklamasında üniversitenin adı belirtilmezken, aktarılan olay ve üniversite görevlileriyle yapıldığı belirtilen görüşmelere ilişkin üniversite yönetiminin açıklamasına yer verilmedi.
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Mustafa Destici’den üniversitedeki LGBT bayrağına tepki
Mustafa Destici, ziyaret ettiği bir vakıf üniversitesinin yemekhanesinde gördüğü LGBT bayrağına tepki göstererek konuyu YÖK’e taşıdığını açıkladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği bir vakıf üniversitesinin yemekhanesinde LGBT bayrağı bulunduğunu belirterek üniversite yönetiminin uygulamasına tepki gösterdi. Destici, üniversitedeki sembollere ilişkin yaklaşımı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bildirdiğini açıkladı. Konuya ilişkin YÖK veya üniversite yönetiminden gelecek açıklamalar sürecin devamında takip edilecek.
Destici üniversite ziyaretinde yaşananları anlattı
Destici, bir vakıf üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yemekhanede büyük boyutta bir LGBT bayrağı gördüğünü söyledi. Bayrağın ne olduğunu üniversitenin genel sekreterine sorduğunu belirten Destici, kendisine “Efendim malum, bildiğiniz bayrak. Yanındaki de onların eski bayrağıymış” yanıtının verildiğini aktardı.
Destici, bunun üzerine yemekhaneye herkesin bayrak asıp asamayacağını sorduğunu ve “Asabilir” cevabını aldığını ifade etti.
Alperen Ocakları bayrağı üzerinden tepki gösterdi
BBP Genel Başkanı Destici, görüşme sırasında “O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar” dediğini, kendisine bunun “biraz siyasi” olacağı yönünde karşılık verildiğini söyledi.
Destici, söz konusu yaklaşımı “O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi?” ifadeleriyle eleştirdi. Açıklamasında, üniversite yönetiminin farklı sembollere yönelik yaklaşımı arasında ayrım bulunduğunu savundu.
Konuyu YÖK’e bildirdiğini açıkladı
Destici, yaşananların ardından konuyu resmi makamlara ilettiklerini belirterek YÖK’e bildirimde bulunduğunu açıkladı.
Destici’nin açıklamasında üniversitenin adı belirtilmezken, aktarılan olay ve üniversite görevlileriyle yapıldığı belirtilen görüşmelere ilişkin üniversite yönetiminin açıklamasına yer verilmedi.
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