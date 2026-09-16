İstanbul’da 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
İstanbul’da 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
stanbul’da 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında müstehcen içerikli paylaşımlar tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 hesaba erişim engeli getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bağlantılar da incelemeye alındı.
Çalışmanın, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan korumak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Tespit edilen sosyal medya hesapları ile ilgili bağlantılara yönelik erişim engeli uygulanırken, sürece ilişkin yapılacak yeni resmi açıklamalar takip edilecek.
Sosyal medya hesapları incelemeye alındı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar değerlendirildi. Müstehcenlik içerikli paylaşım yaptığı belirlenen toplam 419 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Çalışmada ayrıca müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bağlantılar da belirlendi. Söz konusu hesaplar ve bağlantılar için erişimin engellenmesine yönelik işlem gerçekleştirildi.
Çalışma Başsavcılık koordinesinde yürütüldü
Çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Yetkili birimlerin açıklamasında operasyonun temel amacının aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan korumak olduğu belirtildi.
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İstanbul’da 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
stanbul’da 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında müstehcen içerikli paylaşımlar tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 hesaba erişim engeli getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bağlantılar da incelemeye alındı.
Çalışmanın, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan korumak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Tespit edilen sosyal medya hesapları ile ilgili bağlantılara yönelik erişim engeli uygulanırken, sürece ilişkin yapılacak yeni resmi açıklamalar takip edilecek.
Sosyal medya hesapları incelemeye alındı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar değerlendirildi. Müstehcenlik içerikli paylaşım yaptığı belirlenen toplam 419 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Çalışmada ayrıca müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bağlantılar da belirlendi. Söz konusu hesaplar ve bağlantılar için erişimin engellenmesine yönelik işlem gerçekleştirildi.
Çalışma Başsavcılık koordinesinde yürütüldü
Çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Yetkili birimlerin açıklamasında operasyonun temel amacının aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan korumak olduğu belirtildi.
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